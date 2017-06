Théâtre : Soirées animées à Guelma

Les représentations théâtrales programmées par le théâtre régional Mohamed-Triki de Guelma connaissent depuis le début du mois de Ramadhan un intérêt certain de la part des familles qui apprécient de meubler leurs soirées avec les splendeurs du 4e art.

La salle de spectacle de cette structure, située à la place du 8-Mai 1945, au centre-ville, est devenue un lieu incontournable pour les familles pour y passer de bons moments après plusieurs heures de jeûne, d’autant que l’horaire de la programmation des spectacles, fixé à 22h30mn par les responsables du théâtre, convient à bon nombre de citoyens.

Eu égard à l’affluence du public, Abderrezzak Messaoudia, responsable de la communication et des relations publiques au théâtre régional de Guelma, a affirmé à l’APS, que 15 pièces théâtrales sont programmées dans le cadre de l’animation des soirées de Ramadhan, entre spectacles de comédie et des œuvres artistiques, et abordent différents sujets porteurs de messages historiques et sociaux.

Ces spectacles, a-t-il ajouté, sont présentés par des troupes, des associations et des coopératives culturelles issues des wilayas d’Alger, Chlef, Relizane, Constantine, Annaba, Sétif, Skikda et Oum El Bouaghi, précisant que les premiers jours du mois sacré ont connu une affluence record du public.

Ce même responsable a également indiqué que des spectacles ont été programmés en dehors du théâtre régional Mohamed-Triki à travers plusieurs communes de la wilaya, avec pour objectif de rapprocher le 4e art du public, notamment les citoyens qui résident loin des grandes agglomérations.

A noter, par ailleurs, que deux soirées sont consacrées à l’organisation de deux spectacles d’Aissaoua et de la chanson populaire, et ce, au sein du théâtre régional de Guelma. (APS)