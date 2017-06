Le président du CNAL Abdelkader Bendamèche : « La culture algérienne retrouve son souffle »

Le président du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), Abdelkader Bendamèche, a réitéré, hier soir à Alger, que l’Algérie retrouve son souffle dans le domaine culturel et patrimonial, perdu durant la décennie noire.

Lors d’une conférence organisée au Forum d’Echaâb à Alger, le premier responsable du CNAL a expliqué que le «la culture et le patrimoine algériens sont en train de retrouver leur souffle durant les dernières années, au moment où l’artiste algérien occupe le premier rang des préoccupations du Président de la République qui a décerné, à l’occasion de la journée nationale de l’artiste, 47 médailles de l’ordre du mérite national au rang de «Ahid», «Djadir» et «Achir», et à plusieurs hommes de lettres, intellectuels et artistes».

Dans le même cadre, M. Bendamèche a insisté sur l’importance de «préserver notre culture et notre patrimoine, notamment que nous avons un legs d’histoire, de littérature, d’art et d’autres sciences qui font partie de notre patrimoine matériel et immatériel».

Par ailleurs, le conférencier a rappelé les acquis du CNAL, dont une encyclopédie de 35 livres.

Dans ce cadre, M. Bendamèche a considéré que la signature par l’Algérie du traité de l’Unesco concernant l’accréditation du patrimoine immatériel un héritage humain, confirme la préoccupation et la conscience de la valeur patrimoniale du peuple algérien. Il ajoute que 178 festivals, internationaux, nationaux et locaux, ont été organisés pour faire connaître le patrimoine immatériel. Par ailleurs, le décret exécutif sur la relation de travail entre les artistes et leurs employeurs, en cours de préparation, devra être promulgué d’ici la fin 2017, a indiqué Abdelkader Bendamèche qui a expliqué que «le texte en cours d’élaboration visait à protéger les artistes dans tous les métiers d’art contre les pratiques abusives» des employeurs publics ou privés. Le président du Cnal a précisé que le groupe de travail, composé de représentants des ministères du Travail, de la Sécurité sociale et de la Culture, en plus des experts, continue de soumettre ses propositions au ministère en charge de l’Emploi. Le décret de création du Cnal, promulgué en juin 2011, prévoit l’élaboration d’un décret fixant les relations de travail de cette catégorie professionnelle en plus du droit — déjà acquis — des artistes à la couverture sociale. Le président du Cnal a fait savoir, d’autre part, que 7320 cartes d’artiste étaient attribuées depuis 2015, date de la délivrance de la première carte et que 600 demandes rejetées sur un total de 10.000 dossiers déposés auprès de son organisme.

Préparation de l’édition spéciale du festival national de Chiir Melhoun

Lors de son allocution, le premier responsable du CNAL a annoncé que son institution prépare une édition spéciale du festival national de Chiir Melhoun à Mostaganem pour le mois de Septembre prochain, ainsi que le 7e numéro de la revue ressalat EL Melhoune.

Le premier responsable du CNAL a dénoncé avec force le comportement abusif à l’égard des artistes du fait de cameras cachées dont l’objectif est d’éduquer et de divertir et non de susciter de la colère et des querelles violentes.

