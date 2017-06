Concert de Souad Asla et de Badi Lalla : Authentiques sonorités sahraouies

Un spectacle musical de grande facture a été organisé mardi soir, à la salle El Mouggar d'Alger, mettant à l'honneur la femme artiste d'un côté, et la musique savante du Sahara d'un autre côté, avec deux valeurs sûres de la chanson de la Saoura et du Hoggar, à savoir Souad Asla et Badi Lalla.

Organisé par l'Office national de la culture et de l'information, la mère spirituelle de la chanson targuie a fait sensation lors de la première partie du spectacle. Accompagné de neuf femmes sur scène, Badi Lalla a gratifié l'assistance, du haut de ses 80 ans, d'un spectacle à couper le souffle dans ce qu'elle appelle le style " Haylelou". La beauté scénique premièrement, mais surtout auditive, est celle du Tindi, instrument installé au milieu de la scène et joué par deux femmes qui le tapent tout en l’aspergeant d'eau. Cet instrument millénaire de la culture des touaregs est une percussion qui est encore utilisée dans les fêtes de la région de Tamanrasset et d'Illizi, tout comme l'Imzad, également présent sur scène pour transmettre toute la beauté du Hoggar et du Tassili N'adjjer.

La deuxième partie du spectacle a été signée Souad Asla avec sa fameuse troupe autour de son projet Lemma qui a séduit le public par la spontanéité de ses membres, l’authenticité de sa musique, le jeu de scène, en plus de l’originalité de voir des femmes s’attaquer à des styles connus pour être masculins.

Il s'agit en fait d'un regroupement de douze femmes de la région de Béchar pour donner les meilleures des sonorités du vieux patrimoine bécharois.

Kader Bentounès