Théâtre de verdure des sablettes : Kader Japonais enflamme la scène

Accompagnée de son orchestre, la star de la chanson raï a allumé la scène du Théâtre de verdure de la promenade des Sablettes où il a retrouvé son public, à l'occasion des soirées musicales organisées par l’association Arts et Culture durant le mois de Ramadhan au niveau de ce magnifique lieu de détente. Comme à l’accoutumée, l'ambiance était au rendez-vous, conviviale et s'est poursuivie jusqu'aux aurores. Venus en groupes de jeunes, en famille, le public n'a cessé de réclamer son passage sur scène, depuis le début de la soirée, scandant en chœur : « Kader japonais, Kader japonais »… Quelques minutes plus tard, la vedette du raï salue, à bras ouverts, son public sous les projecteurs de la scène. Charmés, et pour immortaliser ces instants, les fans se prenaient en selfie, même si c’est de loin, ou enregistraient Kader en vidéo. De sa voix aiguë et son sourire charmeur, Kader japonais était visiblement ému par le public qui reprenait en chœur les chansons de son album "hykayates"… Le chanteur a présenté une rétrospective de sa carrière, déjà riche, depuis ses débuts, jusqu'à son succès le plus récent, devant un public fort nombreux, composé de familles et de jeunes, en présence d’autres artistes venus assister à ce concert. Cette vedette de la chanson raï, aimée par les jeunes, a interprété pour la grande joie de ces derniers "Nti sbabi", "Sanawate dayaa", "Mama mia" et "Oscar". Il a ensuite enchaîné avec d’autres titres de son répertoire tout en créant une ambiance festive faisant, ainsi, le bonheur d'une foule en délire. « Kader japonais est mon chanteur préféré », avoue Farah, une jeune adolescente venue avec ses parents pour assister au concert. « J'aime toutes ses chansons, il a des paroles très propres que je peux écouter sans honte devant mon père », dira sa maman. Il faut dire que ce qui fait son style, c'est à la fois la préservation et la modernisation des anciens styles raï. Ainsi, Kader réunit le raï, reggae, rap et rock. Sa voix est d'ailleurs très rock. Chose aussi très importante, il a très bien saisi l'humeur des jeunes Algériens.

Il y a lieu de noter que parmi les soirées musicales organisées par l’association Arts et Culture durant le mois de Ramadhan, celles prévues aux Sablettes sont sûrement les plus attrayantes. Le programme qui vous attend au Théâtre de verdure de la promenade des Sablettes ne devrait pas vous laisser indifférent.

Sihem Oubraham