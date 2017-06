Grand angle : S.O.S

La guerre en Syrie a fait plus de 320.000 morts et des millions de réfugiés depuis mars 2011. Mais même

« quantifié » le conflit qui ravage ce pays est loin de refléter l’ampleur du drame que vivent les Syriens au quotidien. Car les victimes de cette tragédie ne sont pas seulement celles qui sont décédées ou ceux qui ont fait le choix de fuir villes et villages afin de se reconstruire sous d’autres cieux, pas toujours accueillants, et nourri cependant l’espoir d’une vie meilleure. En effet, il y a lieu aussi de comptabiliser ces Syriens qui pour de multiples raisons sont restés dans le pays des Syriens dont les conditions humanitaire et médicale se dégrade jour après jour et qui ne peuvent même plus compter sur les dons qui se raréfient. « Après six années de conflit en Syrie, les donateurs se sont lassés. Les donations des pays étrangers sont de plus en plus réduites », ont déploré des médecins syriens, venus en Europe pour tenter de remobiliser les gouvernements étrangers. « Nous avons de plus en plus de mal à obtenir des soutiens», ont-ils regretté. Pourtant, peut-on vraiment se lasser d’aider un peuple victime et otage à la fois des enjeux géostratégiques ? Peut-on fermer les yeux et faire comme si rien n’était alors que la responsabilité de l’Occident est entière dans ce conflit ? Consciente de son impuissance et

« dépendance », la Syrian American Medical Society Foundation (SAMS) organisatrice de la tournée des médecins syriens affirme qu’«on ne peut pas les (pays étrangers) blâmer, parce qu'ils ont versé beaucoup d'argent (en sept ans) ». Il reste aussi que tous soulignent l’importance de ces dons et que pour cela ils en viennent presque à quémander :

« C'est tellement important. Une toute petite aide peut faire une énorme différence », insistent-ils pour éveiller les consciences.

Le SOS lancé par ces médecins sur le terrain et qui peuvent ainsi témoigner du drame enduré par les Syriens sera-t-il pour autant entendu ? « La construction d'une école d'infirmiers et la formation d'une centaine d'élèves sur un an coûte 70.000 dollars. Qu'est-ce que c'est que cette somme pour un gouvernement étranger, pour les Nations Unies ?», s'est interrogé le responsable de l’ONG. Qui est en mesure de répondre ?

Nadia. K