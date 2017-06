Lesotho : Le Premier ministre élu investi demain

Le vainqueur des élections générales anticipées du 3 juin au Lesotho, l'ex-Premier ministre Thomas Thabane, sera investi demainà la tête d'un nouveau gouvernement de coalition, a indiqué mercredi une source officielle. «Soyez informés qu'une cérémonie d'investiture du Premier ministre élu aura lieu le 16 juin 2017 au stade Setsoto» dans la capitale Maseru, a annoncé le secrétaire général du gouvernement, Lebohang Ramohlanka, dans un communiqué. Le parti de M. Thabane, la Convention des basothos (ABC), s'est imposé lors du scrutin du 3 juin en emportant 48 des 120 sièges du Parlement local, devant celui du Premier ministre sortant Pakathila Mosisili, qui en a décroché 30. Pour obtenir une majorité absolue, sa formation a annoncé la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, le Parti national basotho et le Congrès réformé du Lesotho, une coalition qui détient 63 sièges. Agé de 77 ans, Thomas Thabane retrouve la tête du gouvernement trois ans après en avoir été chassé par un coup d'Etat manqué de l'armée, très influente dans le pays. En exil en Afrique du Sud, il était brièvement revenu dans son pays en 2015 pour des législatives où il avait été battu par M. Mosisili. Ce n'est qu'en février dernier qu'il s'y est réinstallé. La tâche de son gouvernement s'annonce difficile, dans un pays où l'instabilité politique récurrente a contraint les électeurs lesothans à voter trois fois en cinq ans. «Nous avons parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir pour la paix, la stabilité, la reprise économique et la prospérité», a déclaré Thomas Thabane la semaine dernière en annonçant la formation d'une coalition. Entièrement enclavé au milieu des montagnes de l'Afrique du Sud, à laquelle il fournit l'essentiel de son eau, le royaume du Lesotho est considéré comme un des pays les plus pauvres du continent. L'épidémie de sida frappe 23% de ses

2 millions d'habitants.