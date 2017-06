Nombre croissant de civils tués à Raqa (Syrie) : L'ONU préoccupée

«Dans les zones contrôlées par des factions extrémistes, nous sommes gravement préoccupés par le nombre croissant de civils qui périssent lors des attaques aériennes», a déclaré le président de la Commission, Paulo Pinheiro. «Nous notons en particulier que l'intensification des frappes aériennes, qui ont préparé le terrain pour l'offensive des Forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde appuyée par les Etats-Unis pour reprendre Raqa aux terroristes, a entraîné non seulement un nombre effrayant de pertes de vies de civils mais a également conduit 160.000 civils à fuir», a-t-il ajouté. «L'impératif de lutter contre le terrorisme ne doit (...) pas être entrepris au détriment des civils qui se trouvent involontairement dans les régions où se trouve» l'EI, a-t-il relevé. Lors de son discours mercredi devant le Conseil de sécurité onusien, M. Pinheiro a souligné que les «accords d'évacuation» en Syrie «soulèvent aussi des préoccupations et dans certains cas pourraient représenter des crimes de guerre». «On ne peut pas parler de choix (...) lorsque ceux qui restent courent bien souvent le risque d'être arbitrairement arrêtés ou recrutés de force. Désespérés, les civils n'ont pas d'autre choix que de partir», a-t-il expliqué. Plusieurs opérations d'évacuation ont été organisées notamment au cours des derniers mois pour des bastions insurgés asphyxiés par un long siège, le gouvernement syrien misant sur des accords de «réconciliation locale» avec des factions armées de l'opposition. Plus de 320.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en 2011.

Le Drian le 20 juin à Moscou

Le ministre français des Affaires étrangèresn Jean-Yves Le Driann se rendra à Moscou le 20 juin pour discuter avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, de la situation en Syrie et en Ukraine, a annoncé hier la diplomatie russe. Il s'agira du premier voyage en Russie du ministre français depuis qu'il a été nommé aux Affaires étrangères par le nouveau président français Emmanuel Macron. Lors de sa visite à Moscou, Jean-Yves Le Drian rencontrera le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a annoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexeï Mechkov à l'agence de presse russe RIA Novosti. Ensemble, ils discuteront de «l'ensemble des relations franco-russes et bien entendu, de toutes les problématiques internationales actuelles, y compris la crise intérieure de l'Ukraine et la situation en Syrie», a précisé M. Mechkov. Emmanuel Macron a accueilli fin mai son homologue russe Vladimir Poutine au Château de Versailles. Lors de leur première rencontre, ils ont eu un dialogue cordial, mais musclé, sur la Syrie. La Russie, qui soutient par une opération militaire le régime de Damas depuis septembre 2015, joue un rôle de premier plan dans les négociations entre Syriens pour une résolution politique du conflit.