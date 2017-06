Echos des Verts : Destination Italienne pour Ounas et Ghezzal ?

Il semblerait que les deux jeunes prodiges algériens, en l’occurrence Rachid Ghezzal et Adam Ounas, intéressent fortement des formations de la Seria A italienne. En effet, les deux joueurs en question, qui, pour rappel, ont porté les couleurs de la France dans les jeunes catégories avant d'opter pour l'Algérie, font l'objet de nombreuses convoitises en ce début de mercato estival. A commencer par le meneur de jeu des Girondins de Bordeaux. Le jeune joueur de 20 ans attise les convoitises de la formation de Naples, qui a deja fait une offre de 7 millions d'euros, en plus de nombreux bonus. Une somme jugée insuffisante par le nouveau président du club de Bordeaux, Stephane Martin, confronté à des soucis de trésorerie. Le club français entend céder son jeune talentueux joueur pour 9 millions d'euros. D'autant plus qu'une autre formation du Calcio, à savoir l'AS Rome, est entrée en course pour s'attacher les services de l'international algérien. A noter, par ailleurs, que le milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec son club actuel, est suivi par deux autres formations de la premier league Anglaise.

De son côté, Rachid Ghezzal, libre de tout engagement depuis la fin de la saison, est sollicité par deux formations italiennes et pas des moindres. Il s'agit du Milan AC, qui veut monter une équipe solide et surtout compétitive, dans les deux années à venir, et l'AS Rome, en plein renouvellement d'effectif. Les deux teams seraient disposés à mettre le paquet pour recruter le désormais ex-Lyonnais. Néanmoins, l'attaquant international algérien veut prendre tout le temps qu'il faut avant de s'engager. Surtout que d'autres formations issues des championnats anglais et espagnol seraient aussi intéressées. Ceci sans oublier l'AS Monaco et le Paris SG, qui n'ont jamais caché leur intérêt pour Ghezzal, qui a surtout envie de jouer pour un club ambitieux avec un réel projet. Le fait d'etre libre de tout engagement, constitue un avantage pour le joueur en question, qui a ainsi fini par avoir le dernier mot dans le bras de fer l'opposant au président de l'OL, Michel Aulas.

