CAN-2019 (qualifications): Bensebaïni dans l'équipe type de la 1re journée

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaïni, auteur d'un match plein contre le Togo (1-0) dimanche soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, a été désigné dans le onze type de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 de football, établi par le site spécialisé Afrikfoot. Le joueur du Stade rennais a multiplié lors de cette première rencontre officielle sous l'ère du sélectionneur Lucas Alcaraz, les interventions tranchantes et sauvé une balle de but avec un retourné sur sa ligne alors que M'bolhi avait déserté sa cage, écrit le site sportif. Outre Bensebaïni, l'équipe type est composée de Fabrice Ondoa (Cameroun), Ramahlwe Mphahlele (Afrique du Sud), John Boye (Ghana), Ali Maaloul (Tunisie), Naby Keita (Guinée), Gana Gueye (Sénégal), Youssef Msakni (Tunisie), Cédric Bakambu (RD Congo), Moussa Sow (Sénégal) et Knowledge Musona (Zimbabwe).