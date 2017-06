Ligue 1 Mobilis, ES Sétif : Le coach était sur le banc hier à Tadjenanet : Hammar convainc Madoui de reprendre

En effet, le remplacement de Abelmoumen Djabou au cours du jeu, dans les toutes dernières minutes de la rencontre, a été mal vécu par le meneur de jeu et capitaine de l’ESS, au point de rouspéter le choix de son entraîneur.

Cette attitude a sérieusement failli gâcher la fête qui s’en est suivie. En tous les cas, Kheireddine Madoui n’a pas du tout apprécié la sortie de son joueur et il l’a fait comprendre en boycottant la cérémonie de remise du trophée. L’entraîneur champion d’Algérie est rentré directement chez lui. Son absence le surlendemain à la reprise des entraînements a attisé les rumeurs selon lesquelles Kheireddine Madoui serait partant de l’Entente. Il y a lieu de le croire étant donné que Madoui et son staff n’ont assisté à aucune des séances d’entraînement d’avant le déplacement à Tadjenanet. Mais il fallait compter sans l’intervention de Hassan Hammar qui a vite fait d’aplanir les différends. En effet, le boss sétifien a convaincu son entraîneur de reprendre du service à l’occasion d’un déplacement à Alger. Kheireddine Madoui a consenti donc de diriger l’équipe face au DRBT à l’occasion du dernier match de la saison, un rendez-vous insignifiant pour l’ESS, déjà championne d’Algérie.

Mais la saison n’est pas terminée pour autant pour l’ESS qui aura à disputer une importante demi-finale de coupe d’Algérie face au MCA. Comme le club sétifien ambitionne de remporter le doublé cette saison, ce rendez-vous s’annonce du coup très important. Le staff et les joueurs devraient donc naturellement se remobiliser en perspective.

Amar Benrabah