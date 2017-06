Ce matin sous la présidence du Chef de l’Etat : Premier conseil des ministres du gouvernement Tebboune

Le quitus du Conseil des ministres pour le Plan d’action du gouvernement balisera le chemin vers sa présentation par le Premier ministre, M. Tebboune, devant le Parlement.

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, présidera aujourd’hui le premier Conseil des ministres depuis le dernier remaniement ministériel qu’il a opéré fin mai dernier, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles. La réunion d’aujourd’hui qui se tiendra sous l’égide du Chef de l’Etat relève donc d’une concertation d’une importance capitale. Pour cause, il s’agit là d’une première prise de contact solennelle entre le Président de la République et le nouveau staff de l’Exécutif, avec à sa tête un manager chevronné en l’occurrence M. Abdelmadjid Tebboune, en qualité de nouveau Premier ministre.

Ce qui essentiellement est attendu de la réunion d’aujourd’hui, c’est surtout l’approbation par le Conseil des ministres du nouveau plan d’action du gouvernement. Ce document a été élaboré par des groupes interministériels qui se sont ainsi attelés à définir les « axes » prioritaires à faire valoir dans l’action du nouveau gouvernement. Le plan d’action en question a été au centre d’une ultime révision approfondie lors de la réunion du Conseil de gouvernement tenue la semaine dernière, sous la houlette du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune.

Cette nouvelle « feuille de route » du gouvernent, qui sera de nouveau soumise à examen lors de la réunion d’aujourd’hui du Conseil des ministres, a été davantage consolidée, rappelle-t-on lors de la réunion du Conseil du gouvernement, suivant la même logique intersectorielle comme l’a voulu dès le départ, M. Tebboune. Le quitus du Conseil des ministres pour le Plan d’action du gouvernement balisera le chemin vers sa présentation toujours par le Premier ministre, M. Tebboune, devant le Parlement, avec ses deux chambres, comme le stipule d’ailleurs la nouvelle Constitution révisée en 2016. Une première date a déjà été avancée, celle du dimanche 18 juin qui a été retenue pour « ce grand oral » du Premier ministre, d’abord devant les députés, ensuite face aux sénateurs. Néanmoins, tout porte à croire, que cette date choisie pour la présentation du Plan d’action devant l’APN devrait être repoussée au-delà du 18 juin.

Ce report nous a déjà été confirmé par les services du Premier ministre, comme cela a été déjà rapporté dans notre précédente édition. Il convient de souligner que ce « rendez-vous de M. Tebboune devant le Parlement, s’approche et avance à grand pas. C’est donc pour très bientôt, et la convocation du Conseil du ministre d’aujourd’hui par le Président de la République ne fait que confirmer cette donne. Lors de cette même réunion, l’on s’attend aussi à ce que le Chef de l’Etat prodigue aux nouveaux membres de gouvernement ses orientations judicieuses et ses instructions éclairées en matière, bien sûr, de gestion des affaires publiques, mais aussi en rapport avec la promotion des acquis réalisés jusque-là au niveau socio-économique ainsi qu’au plan de la stabilité. Rappelons par ailleurs que le Plan d’action, objet d’examen et d’adoption en séance de Conseil des ministres porte essentiellement sur l’amélioration du pouvoir d’achat, la protection de l’économie nationale et la rationalisation des importations à travers notamment la réduction de la facture des produits superflus afin de se prémunir contre tout risque de retour à l’endettement extérieur.

La lutte contre le chômage, la création de logements, la justice sociale et la préservation des couches défavorisées et l'encouragement des projets d'investissement figurent également parmi les priorités de cette nouvelle stratégie du gouvernement.

De ces priorités en question, nul doute que la plus urgente d’entre elle a trait à la nécessaire reconversion économique à même de permettre à l’Algérie de subir les fluctuations des prix des hydrocarbures. En effet, le défi de l’heure de l’Algérie est « d’ordre économique », comme l’a rappelé en ce début de semaine M. Ahmed Ouyahia, directeur de cabinet de la présidence de la République, qui s’est exprimé toutefois en sa qualité de chef de file du RND. Cette reconversion de notre économie devra nous permettre, par le biais d’une dynamique stratégie de diversification à la fois de productive et compétitive, de rompre définitivement avec l’ère de la rente.

« Il s'agit de construire une économie plus saine et plus équilibrée dans laquelle le secteur privé aura toute sa place, peut-être même une place prioritaire, avec toute la régulation et le contrôle que doit faire le gouvernement, au nom du Président de la République », avait indiqué, rappelle-t-on, le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, Abdelmalek Sellal.

Karim Aoudia