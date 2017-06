Troisième jour du Bac : Avis mitigés sur les sujets de philosophie et de sciences naturelles

Ils étaient des milliers d'élèves de terminale, durant la matinée d'hier, au niveau des différents centres d'examen de la capitale, à plancher sur les épreuves du troisième jour du bac, sous une chaleur suffocante en plein mois de carême. A leur sortie des classes, les réactions des candidats littéraires et scientifiques étaient mitigées. Les littéraires avaient rendez-vous avec l'épreuve de philosophie, souvent considérée comme le sujet le plus difficile. « Avant de m'asseoir ce matin à table, j'étais très inquiet, mais dès la lecture des trois sujets, j'ai choisi aussitôt le premier que j'ai bien développé », jubile un jeune candidat longiligne de 21 ans, élève du lycée El Idrissi.

Les candidats scolarisés de la filière citée étaient, eux aussi, pour la plupart décontractés. « Je pensais que je ne pourrai pas m'en sortir car j’éprouvais souvent des difficultés à attaquer un sujet de philosophie, mais après l'épreuve de cette matinée, je n'ai plus de souci avec cette matière à coefficient 6 », ajoutera un autre candidat qui se préparait pour affronter l'épreuve de français, programmée dans l'après-midi. Les candidats de la filière scientifique avaient, eux aussi et pour la plupart, facilement abordé, hier, l'épreuve de sciences naturelles qui s'articulait autour de deux grands chapitres au choix. « Nous comptons avoir une note élevée en sciences pour combler nos lacunes dans l'épreuve des mathématiques de la veille », témoigneront des candidates à leur sortie du lycée Frantz Fanon. L'une d'entre-elles, se disant « encore choquée » suite à son incompréhension de certains exercices de cet examen de mathématiques, elle a affirmé que ces questions, nécessitaient des réponses trop longues. « Elles sont différentes des problèmes que j'ai résolus facilement à partir d'annales de bac de 2008 à 2014. « Quelle est donc la cause de notre faiblesse dans cette matière ? », se demandera-t-elle sachant que de nombreux autres camarades ont pratiquement éprouvé les mêmes difficultés. « Ce matin on avait la peur au ventre avant de voir l'énoncé des sujets de sciences dont le coefficient est déterminant pour la réussite de l'examen. Mais, en ayant le sujet entre les mains, toute notre peur s'est dissipée, et on a pu répondre aux différentes questions, mais en prenant tout notre temps, toutefois », ont-ils avoué, soulagés.

Saoudi Grania (18 ans) et Khoudjaoui Rania, qui paraissaient angoissées, étaient parmi les derniers élèves qui sortaient du lycée Emir Abdelkader. Elles ont confié toute leur peur de rater cette épreuve qu'elles ont trouvé un peu «compliquée» car nécessitant «beaucoup de temps». «La réponse au sujet de sciences a nécessité une concentration maximale. Aussi, on n'a pas pu tout terminer à temps», ont-elles dit avec un air de regret.

Quant à Yahi Dahmane, 20 ans, qui avait subi une opération chirurgicale un mois avant le Bac, a confié, les larmes aux yeux, sa grande peur de ne pas réussir cet examen. Dahmane qui est sorti le premier du lycée Emir Abdelkader a indiqué que l'épreuve des sciences naturelles était facile pour ceux qui avaient révisé leurs cours.



Des mesures draconiennes, à la hauteur de l’événement



Dans l’après-midi, les candidats devaient passer l’épreuve de français. Si certains n’ont pas jugé utile de faire l’ultime révision, un groupe de garçons, aperçus au loin, s’échinaient à reproduire sur une feuille le texte de langue française qu’ils puisaient de leur Smartphone. Interrogés à ce sujet, ils répondent sur un ton mi-sérieux, mi-moqueur : « On est en train de préparer le sujet de français ». Et d’expliquer qu’il s’agit d’un compte rendu standard de production écrite qui revient chaque année.

Il convient de rappeler que plus de 761.000 candidats devront passer leur examen cette année dans 2.518 centres d'examen, alors que l'annonce des résultats aura lieu le 15 juillet prochain. Le baccalauréat de 2016 a été marqué, rappelle-t-on, par l'organisation d'une deuxième session suite à la fuite des sujets notamment dans la filière des sciences expérimentales nécessitant une réorganisation partielle des examens.

Pour cette année aucune fuite n’a été enregistré et ce grâce aux mesures qui ont été prises pour sécuriser l'opération à travers un protocole extrêmement long et très pointu qui sera mis en œuvre au niveau local avec la contribution des services de sécurité. En effet, la sécurisation de cet examen commence au niveau de l'ONEC qui a bénéficié cette année d'«une remise à niveau» grâce aux moyens financiers consentis par les pouvoirs publics. Parmi les mesures visant à sécuriser le déroulement de l'examen, figurent l'interdiction des téléphones portables, des outils numériques, des écouteurs et des antisèches. Pour rappel, le gouvernement a adopté un plan approuvé par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales pour sécuriser les lieux des examens outre la réduction du nombre des centres de conservation des sujets, l'installation de brouilleurs et de vidéosurveillance au niveau des centres d'impression des sujets du baccalauréat ainsi que l'interdiction de l'accès des véhicules aux centres d'examen.

Les retards n’ont pas été admis le jour de l'examen, les portables et tout autre moyen de communication doivent être déposés à l'entrée du centre dans une salle aménagée à cet effet. Des affiches interdisant des appareils comme le téléphone portable, les écouteurs et le bluetooth, ont été collées au niveau des centres d'examen. Des orientations ont été données aux candidats par les enseignants surveillants et tous ces avertissements sont mentionnés dans les convocations. 761.701 candidats dont 491.298 scolarisés et 270.403 candidats, passent depuis dimanche les épreuves du baccalauréat. Des épreuves qui se sont déroulées sous haute surveillance certes, mais où aucun incident majeur n’a été signalé. Situation qui augure du fait que cet important examen national est en passe de reprendre ses lettres de noblesse.

Salima Ettouahria