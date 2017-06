Grand angle : « Business » lucratif

Parce que le « business » rapporte beaucoup d’argent aux réseaux criminels qui organisent le passage des migrants vers l’Europe, d’une part, et que les candidats à l’immigration sont toujours plus nombreux pour la traversée, et ce, malgré les risques encourus, d’autre part, ce «trafic» n’est pas prêt de s’arrêter. Les mesures prises par l’Union européenne (UE) ne feront, dans le meilleur des cas, que le ralentir un temps. Preuve en est, si la route des côtes grecques a été plus au moins fermée depuis l’accord conclu en 2016 entre l’UE et la Turquie, les candidats à l’immigration se sont « rabattus » sur celle de la Méditerranée centrale et de la Libye. Le nombre de personnes qui l’emprunte, est en augmentation de 40% selon l’agence de surveillance des frontières (Frontex). Les réseaux de passeurs, peu enclins à abandonner un business aussi lucratif, qui peut rapporter un pactole de plusieurs centaines de millions d’euros, sont aussi encouragés dans leurs activités criminelles par l’instabilité et le chaos qui règnent dans la région. Selon un rapport récent d'Europol, ce trafic a engrangé entre 4,7 et 5,7 milliards d'euros en 2015 et près de deux milliards en 2016. On comprend dès lors mieux pourquoi cette « industrie criminelle a fleuri » comme le souligne le patron de Frontex. Une industrie qui exploite la misère des individus. Car qu’ils soient migrants économiques ou réfugiés fuyant les affres des conflits armés dans leurs pays, tous rêvent d’une nouvelle vie dans un Eldorado qui n’existe malheureusement que dans l’imaginaire. Cependant, pour eux, l’essentiel est de fuir le présent et de se projeter dans un avenir qu’ils veulent croire meilleur pour leurs enfants. Et tant qu’il en sera ainsi la pression migratoire aux frontières de l'Europe ne diminuera pas. « Elle n'a rien de passager », avertit-on du côté de Frontex. Les conflits et l'instabilité en Syrie, en Irak ou en Libye, voire dans le Sahel, sont des causes de la persistance de cette vague migratoire. Que

faire ? Une question à laquelle l’Europe a tenté d’apporter des solutions mais en vain. Et pour cause, tant que les conflits, sources d’instabilité, ne seront pas réglés, les migrants se bousculeront aux portillons de la migration clandestine. Et pour cause, ravagés par des guerres et devenus par la force des choses des pays de transit ou pourvoyeurs de migrants, ils sont dans l’incapacité d’offrir à la population des conditions de vie décente du fait qu’ils ne peuvent pas entreprendre des programmes de développement économique. Et le pire, c’est qu’il est pour l’heure impossible de dire quand ces conflits seront définitivement et durablement résolus.

Nadia K.