Programme d’armement nord-coréen : Que fera Washington ?

Le ciel s’assombrit peu à peu au-dessus de la péninsule coréenne. Les déclarations du secrétaire américain à la Défense, James Mattis, n’augurent rien de bon et versent plutôt dans une logique de guerre, à défaut d’une solution diplomatique.

Le diplomate américain s'est, en effet, inquiété de la menace que représente la Corée du Nord pour la paix internationale, qualifiant le programme d'armement de Pyongyang de «danger actuel et évident». «La menace la plus dangereuse et la plus urgente pour la paix et à la sécurité est la Corée du Nord», a affirmé le chef du Pentagone dans une déclaration écrite, avant d'être entendu par la commission des Forces armées de la Chambre des représentants. Pyongyang a procédé à des dizaines de tirs de missiles et à deux essais nucléaires depuis le début de 2016. La Corée du Nord cherche à mettre au point un missile balistique intercontinental capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain, ce qui, selon le président américain Donald Trump, «n'arrivera pas».

Pour autant, James Mattis et le chef d'état-major inter-armées américain, Joe Dunford, ont averti des conséquences désastreuses qu'aurait toute action militaire contre la Corée du Nord pour la péninsule coréenne. «Ce serait une guerre comme on n'en a pas vu depuis 1953», a affirmé, faisant référence à la guerre de Corée qui a pris fin en 1953. «Ce serait une guerre très très grave», a-t-il ajouté. Adoptant un discours similaire, la Corée du Nord, de son côté, se dit prête à la «guerre». Celle-ci pourrait-elle vraiment éclater ? Pour bon nombres d’analystes, malgré l’attitude vindicative du président Trump, il y a cependant une vraie évolution dans les propos du locataire du bureau ovale.

C'est la même personne qui expliquait, il y a un peu moins d'un an, qu'il était prêt à discuter avec Kim Jong-un, à l'inviter à Washington et à manger un burger avec lui…Ce qu'il fait en ce moment est avant tout une opération de communication à destination de Pyongyang, des alliés des Etats-Unis, de la Chine, mais aussi de l'opinion publique américaine. Donald Trump veut en effet se différencier de Barack Obama. Certes, le risque qu'un conflit puisse éclater ne peut jamais être totalement mis de côté. Mais le risque d'une guerre est quand même à écarter pour une raison simple : la Corée du Nord n'est pas la Syrie.

Car, la Corée du Nord a les capacités de se défendre si elle est attaquée. Elle a une armée qui, depuis 70 ans, n'a qu'un seul objectif : se défendre contre une potentielle attaque américaine.

Toute la modernisation militaire nord-coréenne vise à développer des capacités asymétriques pour justement faire face aux Etats-Unis : un programme nucléaire, chimique, balistique, les forces spéciales… En outre, il faut se rappeler qu'il y a une mégalopole de 25 millions d'habitants, Séoul, qui se trouve à 50 km de la frontière nord-coréenne et qui risque d’en faire les frais en cas de dérapages.

D’ailleurs la seule fois ou les Etats Unis avaient réfléchi à un scénario d’attaque, remonte à 1994, lors de la première crise nucléaire nord coréenne. Le Pentagone avait estimé que toute attaque sur Pyongyang conduirait à un conflit dans la péninsule et qu'il y aurait au minimum un million de morts selon les estimations de l’époque. Les avis du Pentagone n'ont pas changé sur cette situation-là- d’où le rôle crucial de Pékin qui ne n’hésitera pas, si urgence il y a, à appeler au calme…

