Actes terroristes au Niger et au Nigeria : Les Oulémas et Imams du Sahel condamnent

La Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel a condamné les agressions terroristes perpétrées au cours de ce mois sacré de ramadhan au Niger et au Nigeria faisant une vingtaine de victimes, appelant à unir les efforts et renforcer l’entraide et la coopération, afin de trouver le meilleur remède au phénomène de l’extrémisme violent et au terrorisme. «La Ligue des oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel désavoue et condamne les agressions terroristes perpétrées au cours de ce mois sacré de ramadhan, qui ont eu lieu à Abala (Niger), le 31 mai passé, et à Maduguri (Nigeria), le 7 juin courant», et «Elle témoigne de sa solidarité envers les familles des victimes, priant Allah, exalté soit-Il, de leur inspirer foi et patience», a indiqué le secrétaire général de la Ligue, Youcef Belmahdi dans un communiqué rendu public.

«Ces agressions ne font qu’accroître notre certitude et notre conviction quant à l’innocence de l’islam des crimes barbares que commettent les groupes terroristes, dont la secte de Boko Haram, contre l’humanité», ajoute-t-il, soulignant que cette situation «impose à chacun de lancer un cri de paix et d’amour, d’appel au dialogue, au vivre ensemble et à la réconciliation avec tous contre le mal et la barbarie». «Il nous incombe à tous d’unir nos efforts et de renforcer l’entraide et la coopération, afin de trouver le meilleur remède au phénomène de l’extrémisme violent et au terrorisme», a-t-il également appelé.

En Algérie, le ministère des Affaires étrangères avait condamné l’attaque terroriste qui a ciblé, le 31 mai passé, une position militaire de la ville nigérienne d’Abala faisant six victimes parmi les forces de sécurité, et l'attaque terroriste «immonde» perpétrée, le 7 juin courant, dans la ville de Maiduguri au Nigeria, assurant les deux peuples et les gouvernements nigérien et nigérian de son soutien dans la lutte qu'ils livrent au terrorisme.