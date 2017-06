De Doha à Tripoli

Entre cousins le torchon se consume. Depuis les temps immémoriaux, les tribus d'Arabie ont valsé entre alliances et guerres fratricides. Vint l'Occident et les intronisations au milieu du XXe siècle puis les flots d'or noir et les grosses berlines qui remplacèrent les camélidés.

L'ascension fut fulgurante au point où le visage du désert muta en une myriade de petits Edens ruisselants d'eau et d'or. Les nouvelles générations, bardées de diplômes des meilleures universités du monde, ont entamé avec un certain succès un début de transition vers l'après-pétrole. Il fait bon vivre aujourd'hui sous le ciel de la péninsule et l'avenir paraît radieux. Mais c'est sans compter avec l'envie, l'un des péchés capitaux et séculaires des Occidentaux (au sens large). Après avoir laminé l'Irak, la Libye et la Syrie, les descendants de Lawrence remettent leurs casques coloniaux, "le petit Qatar noir" dérange avec ses placements tentaculaires en Europe et ailleurs. La région est trop stable à leurs yeux. Il fallait donc y dépêcher Trump pour y faire quelques pas de la danse du sabre pour que la braise se ravive entre les tribus.

Le reste n'est qu'enrobage. Une dragéification au goût âpre. Financement du terrorisme mondial, rapprochement avec la Perse et pourquoi pas le rachat du PSG ! Le premier effet de cette "diversion" se passe derrière les projecteurs et les caméras des chaînes d'infos, l'agonie du peuple palestinien, la misère chronique des Yéménites, la souffrance incommensurable des Soudanais, juste à un jet de pierre du tintamarre médiatique.

Les organisations régionales font encore une fois face à leurs limites. Y a qu'à voir ce qu'il se passe et se trame en Libye. Un pays qui a glissé du rang de nation riche et prospère à celui de champ de batailles aux multiples fronts. Nul ne saurait supputer sur l'issue de ce sort décidé par quelques hurluberlus aux dents acérées. Les analystes s'y perdent et poussent même jusqu'à envisager le scénario Seïf el Islam. L'aîné des fils de Khaddafi, libéré par ses geôliers, est, colporte-t-on, prêt à monter sur le trône et réunifier ses provinces, pour ne pas dire recoller les morceaux. Formaté depuis son enfance dans de prestigieuses universités et dans la pénombre des officines de son défunt père, Seif el Islam a la carrure du leader (il a pris part à plusieurs rounds de négociations, telle que l'affaire Lockerbie ou celle des infirmières bulgares) mais gagnera-t-il l'adhésion des nombreuses tribus ? On susurre son nom dans les rues libyennes et on se laisse même aller à regretter la Djamahirya, sa stabilité et son faste d'antan.

Assisterons-nous, de notre vivant, à un sursaut salutaire qui extirperait notre sort maghrébin, africain et arabe des serres indéfectibles des oiseaux de malheurs ?

Allez savoir...

Kamel Morsli