Risques du tabagisme chez les assurés sociaux : La CNAS lance une campagne de sensibilisation

Les méfaits du tabac sont nombreux sur les consommateurs. Car le tabagisme entraîne des risques réels sur la santé des consommateurs, mais il compromet également également la vie sociale des individus.

À cet effet, et sous le slogan «Le tabac tue, libérez-vous de son emprise», la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a lancé, depuis hier et jusqu’au 14 juin 2017, une campagne d’information et de sensibilisation aux risques du tabagisme en faveur des assurés sociaux et leurs ayants droit.

Cette campagne, qui entre dans le cadre du plan stratégique de la CNAS 2017-2019, notamment dans son volet relatif à la prévention de certaines maladies qui peuvent nuire à l’état de santé du citoyen, vise la sensibilisation du grand public et surtout les affiliés à cette structure, fumeurs ou non, aux dangers du tabac, afin de faire évoluer les consciences et d’éviter la première cigarette ou inciter à l’arrêt de consommer du tabac. La finalité est de réduire la morbidité et la mortalité due au cancer, la CNAS a pour vocation de démonter ces idées reçues avec des messages simples.

Ainsi, et à travers toutes ses structures, la CNAS, par le biais de l’affichage et de la remise des dépliants portant sur les risques du tabagisme et ses complications, montre la gravité transmise par la consommation de la cigarette. Leurs contenus sensibilisent, avec des photos et statistiques à l'appui, contre les dégâts du tabagisme, notamment sur les complications digestives (troubles gastriques divers et cancer de l’estomac et du pancréas, une baisse de l’acuité visuelle, mais aussi de la mémoire, des carences en vitamines B et C, Le décès prématuré... ).

Par ailleurs, et selon la responsable de la cellule de communication de la CNAS (agence d'Alger), Mme Bouamra Tassadit, d'autres actions sont prévues au cours de cette campagne pour empêcher la recrudescence du tabagisme. Il s’agit de l’accompagnement des assurés par certains conseils, en l’occurrence avoir une activité physique régulière, manger une alimentation équilibrée, moins de graisse, davantage de fruits et de légumes, boire suffisamment, des boissons évidemment sans sucre, et surtout faire comprendre à certains que la nicotine n’est pas un régime pour maigrir.

Il est à noter qu’une opération de sondage d’opinion sur le tabagisme a été lancée au niveau nationale dans toutes les structures de la CNAS au profit de plus de 36.000 assurés sociaux et leurs ayants droit (assurés actifs, étudiants, retraités… ), d’où résulte une moyenne de 50.7% de personnes qui fument quotidiennement entre 10 et 20 cigarettes par jour et seulement 5.6 fument 31 cigarettes ou plus par jour.

Kafia Ait Allouache