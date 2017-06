M. Mokhtar Hasbellaoui inspecte les établissements de santé de Kouba et de Douéra : Les urgences et la maternité au scanner

La réorganisation des urgences médicales et chirurgicales, et l’amélioration de l’offre en matière d’obstétrique (maternité) sur des bases normalisées ont constitué le fil conducteur de la visite surprise effectuée lundi dernier aux hôpitaux de Kouba et de Douéra par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hasbellaoui.

La visite de l’Établissement public hospitalier (EPH) Bachir-Mentouri de Kouba a permis de mettre en exergue la forte pression exercée sur le service de gynécologie-obstétrique où le nombre de lits pour améliorer l’hospitalisation des parturientes n’a pas bénéficié d’une augmentation des capacités techniques (salles opératoires et salles d’accouchement) ni d’un renforcement des effectifs. Tout en remerciant le personnel du service pour son engagement au service des usagers, le ministre de la Santé a souligné l’urgence de remettre en ordre le fonctionnement des services de maternité sur des bases normalisées qui assurent l’utilisation optimale des capacités disponibles et préservent la sécurité et le confort des parturientes.

Au service des urgences médicales (PU) de l’EPH de Kouba, le Pr Hasbellaoui a été interpellé par la longue durée de séjour (DMS) de certains patients au niveau de ce service. Une durée que n’explique qu’en partie la provenance de certains patients de l’intérieur du pays.

Là, aussi, le ministre de la Santé a donné des instructions pour que le conseil médical de l’établissement examine le parcours du patient hospitalisé dans le cadre de l’urgence à l’effet de réduire son séjour au PU en permettant sa prise en charge par le service médical concerné.

La visite du ministre de la Santé aux urgences du CHU de Douéra a permis de constater une forte implication du staff médico-administratif dans le projet d’amélioration de la prise en charge des urgences. En confiant la gestion des urgences médicales au service de médecine interne et les urgences de chirurgie au service de chirurgie viscérale, le projet mis en place s’est traduit par un retour aux normes universelles de durée de séjour au PU, grâce à la reprise rapide des patients du PU par les services médicaux et chirurgicaux concernés. Au vu des améliorations remarquables induites par la mise en œuvre de ce projet, le ministre a donné instruction pour que la démarche employée soit étendue à l’ensemble des établissements.

La visite du chantier de la clinique gynéco-obstétricale du CHU Douéra, d’une capacité théorique de 150 lits, a permis de constater que ce chantier est pratiquement terminé malgré les retards par rapport aux délais contractuels. À cet effet, et dans le souci d’utiliser avec efficience toutes les capacités qu’offrira la réception de cette structure, le Pr Hasbellaoui a demandé la tenue d’une réunion consacrée à l’organisation du démarrage de cette structure qui vient renforcer les capacités du CHU.



Pour une meilleure exploitation des espaces du CPMC

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH), Mokhtar Hasbellaoui, qui a effectué une visite surprise au Centre Pierre-et-Marie-Curie (CPMC - Alger) pour s’enquérir des conditions de prise en charge des patients atteints du cancer, a décidé d’envoyer une commission technique d’experts pour «étudier toutes les possibilités d’une meilleure exploitation des espaces disponibles» du service d’anatomie pathologique.

Au service d’oncologie médicale, le ministre «a pris la mesure du travail effectué par les équipes médicales et paramédicales qui font face à une demande débridée», en l’absence de normalisation du parcours du malade et en l’absence, aussi, de réseaux de prise en charge assurant l’accompagnement et l’autonomie des nouveaux espaces d’oncologie médicale ouverts à l’intérieur du pays.

La visite du service d’anatomie pathologique a permis de voir que l’espace réservé à cette activité «n’offre pas toutes les commodités au personnel», ajoute la même source, précisant qu’«une commission technique d’experts sera envoyée au CPMC pour étudier toutes les possibilités d’une meilleure exploitation des espaces disponibles, notamment aux étages inférieurs».

En matière de radiothérapie, le ministre de la Santé «a rendu hommage» au travail accompli par les équipes pluridisciplinaires de ce service, et a examiné, avec les responsables présents, les possibilités de développement et de modernisation des équipements de radiothérapie.

Enfin, la visite du service d’hématologie, et particulièrement l’unité de greffe de moelle osseuse, a été l’occasion d’insister sur la nécessité de renforcer les capacités en lits d’hématologie, d’accompagner le développement de la greffe de moelle osseuse aux CHU de Béni Messous, de Sidi Bel-Abbès et de Batna, et à l’EHU d’Oran.

