Premiers véhicules Volkswagen : Livraison à partir d’août

Les premiers modèles de la marque SOVAC, commenceront à être livrés, à partir du début du mois d’août prochain. C’est ce qu’a annoncé, hier M. Mourad Eulmi, PDG de l’entreprise automobile SOVAC. S’exprimant lors de son passage à l’émission L’invité de la rédaction de la Chaîne III, de la Radio algérienne, il a indiqué que le premier véhicule de tourisme estampillé Volkswagen assemblé en Algérie, sortira le 5 juillet prochain, au niveau de l’usine implantée à Relizane, laquelle projette dans une première phase, d’en produire une dizaine de milliers de modèle chaque année et passer à un rythme de 100.000 unités par an. En réponse à une question relative à l’intégration, le fait que le montage est considéré comme une formule d’importation, il a répondu qu’on ne peut pas parler d’une intégration dans les premiers temps, mais il faut attendre au moins une dizaine d’années pour bâtir une vrais industrie-automobile dans le pays. Mettant à profit cette occasion, il a appelé les pouvoirs publics pour accompagner cette industrie par une vision et une stratégie claire à long terme. «Notre objectif a-t-il dit, est de faire de l’Algérie une plateforme d’exportation des véhicules des modèles de la marque Volkswagen vers les différentes destinations notamment vers l’Afrique ». Le PDG du SOVAC regrette le fait que l’Algérie n’exporte même pas zéro d’euro des pièces de rechange par rapport au pays voisines qui exportent plus de cinq milliards de dollars. Notant que le Maroc exporte pour environ 7 milliards de pièces de rechange automobile et la Tunisie pour quelque 5 milliards. M. Eulmi estime à cet effet que la vocation de son entreprise est de pouvoir figurer au premier rang, parmi les pays du Maghreb exportateurs de pièces de marques de véhicules de marques diverses. Rappelant que le cahier des charges impose aux industriels de l’automobile un taux d’intégration de 15% sur trois années et de 45% sur les cinq prochaines, l’invité considère que même avec les 100.000 véhicules projetés, il reste difficile de trouver les sous traitants permettant d’atteindre un pareil taux. S’agissant de la ressource humaine il a relevé que «sur ce point là, nous n’avons aucun problème», avant d’ajoute ensuite ce qu’il faut faire c’est de développer notre marketing pour faire connaître notre pays en termes de l’industrie automobile et d’exporter nos produits.



Le PDG de Volkswagen à Alger fin juillet



Le PDG de SOVAC a annoncé que la fin de mois de juillet prochain le PDG de Volkswagen accompagné des PDG de Skoda et de Seat ainsi qu’une trentaine de journalistes se rendront en Algérie. «Ce déplacement du premier responsable confirme encoure une fois la grande importance accordée par ce constructeur pour le marché nationale», a- t-il ajouté. En réponse par ailleurs à une question relative à la prestation de service, il a indiqué que «la culture de la prestation de service le secteur de l’automobile ne fait pas de l’exception». Ajoutant : «certes, que nous ne sommes pas au top mais on va déployer plus d’efforts pour répondre aux besoins des consommateurs et d’être à l’écoute de nos clientèles ».

Makhlouf Ait Ziane