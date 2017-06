Une délégation de la chambre de commerce de Bordeaux attendue à Oran : Vers l’exportation de produits agricoles

Une délégation de la chambre de commerce de Bordeaux effectuera avant la fin d'année en cours une visite à Oran dans le cadre du programme de jumelage entre les deux villes, a-t-on appris du président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO). Cette prochaine visite, conduite par le président de la chambre de commerce de Bordeaux, Patrick Seguin, accompagné du directeur du marché de gros de cette ville et d’hommes d’affaires bordelais, sera consacrée à la recherche de voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et de concrétiser un nombre de projets dont celui d’exportation de produits agricoles vers Bordeaux, a indiqué Abed Mouad. Dans le cadre du programme de jumelage réalisé en 2003, une délégation d’élus de la CCIO s’est rendue à Bordeaux pour visiter la Foire internationale de cette ville du 20 au 28 mai dernier et réactiver, par la même occasion, les relations bilatérales.

Les membres de la délégation algérienne ont été reçus par les responsables de la ville et de la chambre de commerce locale dont le maire de Bordeaux, Alain Juppé, avec lequel ils se sont entretenus sur plusieurs sujets d’ordre économique et d’intérêt commun, a fait savoir M. Mouad. Lors d’une rencontre avec le président de la chambre de commerce de Bordeaux, un exposé détaillé sur les potentialités économiques et commerciales d’Oran et de sa région a été présenté.

En outre, les élus de la CCIO ont visité le marché de gros de fruits et légumes de Bordeaux, une importante structure de 14 hectares et ont étudié avec ses responsables les possibilités d’exporter les produits agricoles oranais vers Bordeaux. Ce projet sera étudié lors de la visite de la délégation française à Oran, a indiqué la même source. (APS)