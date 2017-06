Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, 50e anniversaire de la guerre arabo-israélienne, L’Algérie : une participation héroïque et historique

L’apport extrêmement considérable de l’Algérie dans la guerre arabo-israélienne, ainsi que la défaite et les pertes chez les militaires israéliens de l’époque sont toujours gardés en mémoire.

Des hauts faits d’armes qui ont eu le mérite d’être soulignés, hier, lors du Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid. Au cours d’une rencontre passionnante, le Forum a accueilli nombre de militaires qui ont animé une conférence historique consacrée au 50e anniversaire de cette page de l’histoire contemporaine du monde arabe. Ces anciens officiers, colonels retraités de leur état, qui ont vécu de près les événements en question, se sont attelés à rapporter fidèlement leur témoignages et souvenirs de cet événement historique.

Le représentant de ministre de la Défense, colonel Bourouina Abdelkader, qui a été le premier à prendre la parole, a souligné le rôle et l’efficacité de l’Armée de libération nationale (ALN), et l’attitude exemplaire et héroïque des soldats dans la guerre des 6 jours opposant les armées égyptienne et israélienne, en juin 1967.

Selon lui, forts de leur expérience, lors de la guerre de Libération nationale, les soldats algériens étaient fin prêts pour faire face à ce joug sioniste. «Jaloux de leur indépendance et fiers de leur liberté, ils ont refusé de s’incliner devant l’injustice qu’avaient subie leurs frères égyptiens», a-t-il dit.

Il faut dire, comme l’explique l’officier supérieur, cette agression israélienne a entraîné, en outre, une profonde modification des frontières : avec l’occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de Ghaza, du Golan et du Sinaï, l’État juif a quadruplé la superficie de son territoire.

M.Bourouina a indiqué, dans ce sens, que l’impact de la défaite du 5 juin 1967, communément appelé «Enakba», n’a pas eu pour effet de mobiliser la société égyptienne uniquement, il en est également de ses conséquences le fait de provoquer un réveil de conscience profond au sein de la «nation arabe» dans sa globalité.

«Le régiment algérien ne possédait aucune informations ni données sur le l’ennemi ni le terrain, mais, malgré tous ces obstacles, il a réussi à réaliser les objectifs escomptés, à savoir rétablir la confiance en soi de l’armée égyptienne et stopper la progression des troupes ennemies», a expliqué le représentant du MDN, tout en ajoutant que «la détermination des soldats de l’ALN était un exemple et un modèle à suivre pour les autres armées arabes».

Détaillant les faits, l’hôte du Forum a fait savoir que dans les rangs des survivants de ces deux guerres, qui se sont déroulées à presque 4.000 km de l’Algérie, on parle d’environ 14.000 éléments algériens, entre officiers, sous-officiers et soldats, qui ont été envoyés sur le théâtre de la guerre, dans le désert du Sinaï.



L’annonce de rejoindre le front égyptien était faite bien avant le congrès du Khartoum



«La conduite et l’engagement des militaires algériens sur le terrain, face à l’armée israélienne, ont été remarqués et mis en relief, non seulement par leurs coreligionnaires des pays arabes (Égypte, Syrie… ), mais également par le témoignage de plusieurs responsables et officiers israéliens eux-mêmes», a-t-il dit.

Par ailleurs, l’intervenant est revenu sur l’annonce faite par l’ancien Président algérien, Houari Boumediène, de se rendre au front égyptien, avec, comme mot d’ordre, «la victoire ou le martyre au champ d’honneur», et ce bien avant le congrès de Khartoum (Soudan) consacré à la participation des armées arabes devant aller en renfort à celle de l’Égypte.

Le colonel Bourouina n’a pas omis de citer quelques-uns de ceux qui étaient aux commandes des bataillons algériens durant ces deux dates historiques, comme Abderrezak Bouhara, Abdelkader Abdellaoui, Khaled Nezzar, Mohamed Gaïd Salah, Mohamed Allahoum et Abdelmalek Guenaïzia.

De son côté, le colonel à la retraite, M. Mahmoud Bellaoui, a révélé qu’il faisant partie à l’époque du bataillon 121 (Djelfa), précisant qu’outre la formation acquise par l’ALN dans les maquis algériens, celle-ci a bénéficié, après l’indépendance, de perfectionnements prodigués par les experts militaires de l’ex-Union soviétique, ce qui avait conféré à notre armée, une solide expérience sur le terrain de la confrontation armée.

«Nous avons réussi notre mission qui consistait à protéger la ville de Suez comme reconnu par les soldats égyptiens qui n’ont eu de cesse de saluer nos performances», a-t-il fièrement raconté.

M. Bellaoui a énuméré, par la suite, les quatre grandes batailles auxquelles ont pris part les éléments de l’ALN, entre le 14 juin et le 24 octobre 1967. «Et c’est au cours de l’une d’elles, qu’ils ont pulvérisé un équipement militaire israélien», a-t-il tenu à rappeler.

Le conférencier a souligné les bénéfices de la guerre d’usure pour les armées arabes qui y ont participé. Elle a transformé le canal de Suez, a-t-il dit, en un véritable champ de manœuvres, et ainsi contribué aux succès de l’offensive d’octobre 1973 qui, en atteignant deux objectifs, le franchissement et la destruction de la ligne Bar-Lev, «a mis à mal la légende d’une armée israélienne invincible».

C’est ainsi que l’on saura, que plus de 3.000 militaires se sont rendus, par voie terrestre, en Égypte. L’Algérie, en plus de ses soldats, tous grades confondus, a également envoyé du matériel militaire à la hauteur du conflit : 128 chars et engins blindés, 12 canons d’artillerie, 16 canons antiaériens. À cela s’ajoutent 4 escadrons d’avions de combat, soit au total 50 appareils.

À l’issue de leurs témoignages, les colonels en retraite, Mahmoud Bellaoui et Ali Benghezala, ont été honorés symboliquement pour leur bravoure, lors des événements commémorés, lesquels ont fait l’objet d’un film documentaire réalisé par le MDN et projeté en la circonstance.

Sarah A. Benali Cherif

-----------/////////////////////

56 soldats algériens tombés au champ d’honneur en égypte

Il est très important de mettre en lumière les noms des personnes tombées au champ d’honneur au cours la guerre arabo-israélienne, pour la simple raison que la liste de ces noms n’a été remise aux autorités algériennes que dans le cadre de la commémoration du 43e anniversaire de la victoire de l’Égypte contre l’armée israélienne.

En effet, en 1967, les soldats Siki Tayeb et Ahmed Slimani tmbent en martyrs. En 1968, Ahcène Hadjalia, Khemissi Djoualia, Salah Younsi, Saïd Baghka et Rabah Benhenni les rejoignent en leur dernière demeure.

En 1969 : Amar Saâdallah, Mohamed Kai, Kouider Chami, Rebai Medjalia, Rabah Medjadjia, Amar Boudoumi, El Hadi Gharabi, Ali Boukaida, Essebti Kechnouche, Ahmed Bouafia, Omar El Haddad, Lakhdar Bouzair et Abdelkader Ramchi sont tombés au champ d’honneur.

En 1970 : l’ANP a connu le plus grand nombre de martyrs ayant succombé à leurs blessures dans les hôpitaux égyptiens. Il s’agit d’Abdelkader Gherbi, Bachir Sassi, Rabah Allali, Mustapha Derradji, Tayeb Ben Amar, Rezigue Saei, Ahmed Abdellatif, Ibrahim Ali Oucherfa, Ahmed Bouallag, Saïd Bourlekroun, Salah Mokrani, Salah Boudjenna, Ahmed Bouzemane, Bachir Lakehel, Djelloul Lakhlef, Mohamed Moncif et Ahcen Laksir.

En 1973 : dix soldats algériens ont été tués, à savoir Yahia Cherif Rezzouk, Rebihi Rabioune, Ibrahim Fertassi, Saâs Sedira, Amar Boukhtala, Ali Mohamedi, Ahmed Bouzouna, Mekkia Bouziane et les deux pilotes Mohamed Cherif et Cheikh Ghafour.

En 1974 : après la guerre arabo-israélienne, d’autres soldats algériens grièvement blessés ont succombé à leurs blessures dans les établissements hospitaliers égyptiens. Il s’agit de Saâd Chenoufi, Abdelkader Boughanem, Rachid Daoui, Kada Mesbah, Hadj Mohamed Hebri, le pilote Nabil Tellache, Mustapha Djouadia, Mohamed Henni et le pilote Mahmoud Zaidi.

S. A. B. C.