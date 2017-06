Saison estivale : 12.000 policiers pour la sécurisation des postes frontaliers

S’exprimant, lors du Forum de la DGSN, tenu hier à l’École de police Ali-Tounsi de Châteauneuf (Alger), le commissaire de police, Hamid Zouigher, a annoncé la décision prise par les hautes autorités de sûreté, de procéder à la mobilisation, pour cette saison estivale, de 12.000 policiers, tous grades confondus, en vue de «garantir» la sécurité au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et dans les aéroports.

Ayant à sa charge le contrôle de 36 aéroports, dont 10 internationaux (Alger, Oran, Chlef, Tlemcen, Constantine, Annaba, Sétif, Béjaïa, Batna et Biskra), de 20 ports, dont 7 ouverts à la circulation des voyageurs (Alger, Oran, El-Ghazaouet, Béjaïa, Skikda, Annaba et Mostaganem), et enfin 26 postes frontaliers terrestres, dont 9 ouvert aux voyageurs, la police algérienne des frontières (PAF) fait face, à chaque saison estivale, à un flux important de voyageurs. «Chose pour laquelle, des mesures ont été prises par la Direction générale de la Sûreté nationale à travers les points de passage frontaliers relevant de la direction de la police des frontières, et ce pour améliorer les conditions d’accueil des voyageurs durant cette saison estivale.

La police des frontières va procéder à ce sujet au renforcement de ses éléments au niveau des postes frontaliers terrestres et ce pour diminuer le temps d’attente des passagers», a-t-il expliqué. Parmi les mesures phare de facilitation, on relèvera, notamment la généralisation de l’accomplissement des formalités de police aux passagers à bord des car-ferries battant pavillon national (brigades navigantes), lancées l’été dernier au port d’Alger. Et, apparemment, les résultats ont été probants, ce qui a poussé les responsables de la PAF à en faire de même dans l’ensemble des ports ouverts à la circulation transfrontière des passagers, à savoir Oran, Béjaïa, Mostaganem et le port de Skikda. Il y a lieu de signaler aussi la réservation, dans les ports et les aéroports, d’un couloir vert dédié à la communauté nationale établie à l’étranger, et le remplacement de la fouille manuelle par des moyens modernes. L’invité du Forum de la DGSN a indiqué que les services de la direction de la police des frontières ont mis en place d’autres mesures de facilitation au profit des voyageurs, dont le renforcement des guichets de formalités de police à travers les points de contrôle, l’installation des box mobiles pour les formalités de police des passagers sans véhicules, et la facilitation de la circulation de véhicules. La PAF a décidé également de réactiver la brigade de surveillance et de contrôle des postes frontaliers, de renforcer les barrages et les points de contrôle, et aussi de mettre en place des postes de contrôle mobiles, a annoncé le commissaire de police, Hamid Zouigher. «Ce qui est certain, c’est que nos services ne cessent de déployer les efforts en vue de contrôler et de faciliter le déplacement des personnes», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, et concernant les activités de la PAF, le commissaire de police a dressé le bilan des quatre premiers mois de cette année de 2017, et confié, à ce propos, que plus de 4,3 millions de personnes ont traversé nos frontières dans les deux sens, dont 1,1 million sont de nationalités étrangères. Comparativement à la saison estivale de 2016, les statistiques démontrent une hausse de mouvement des voyageurs de 20%. En 2016, la PAF a enregistré le passage de 13,3 millions de personnes, dont 3 millions de nationalités étrangères. À propos enfin des affaires criminelles enregistrées au niveau des ports et aéroports, le commissaire Hamid Zouigher a confié le traitement de plus 2.760 affaires et opéré à plus de 3.060 arrestations, dont 378 personnes ont été déférées devant la justice.

S. A. M.