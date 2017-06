Equipe nationale : Les joueurs convaincus par la méthode Alcaraz

Pour ses deux premières sorties à la tête des Verts, dont l’une face au Togo dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2019, Lucas Alcaraz a, pour le moins que l’on puisse dire, réussi le test. Le nouveau sélectionneur national a enchaîné avec deux succès rassurants en attendant mieux, ce qui lui permet sans doute de conclure sur une bonne note, ses deux premiers mois de travail.

Outre les résultats techniques des deux matches en définitive rassurants, Lucas Alcaraz a incontestablement marqué de son empreinte le jeu de l’EN, même partiellement, comme l’a souligné d’ailleurs Rais M’Bolhi, le nouveau capitaine de l’EN, en conférence de presse. Le gardien des Verts a approuvé carrément la méthode Alcaraz. « Il a ramené la rigueur tactique qui nous manquait jusqu’ici. Avant, ça partait dans tous les sens », a déclaré Rais M’Bolhi lors de la seule et unique conférence de presse qu’il a animée, dimanche, à l’issue du match face au Togo (victoire 1-0).

S’il est vrai que question jeu, ce n’est pas encore l’Amérique, il n’en demeure pas moins que l’EN a montré un visage bien meilleur que celui lors des matches de la défunte CAN, laissant entrevoir la touche Alcaraz, comme l’a signalé Rais M’Bolhi. « Aujourd’hui, on joue en bloc. On défend ensemble et on attaque ensemble, ce qui n’était pas forcément le cas avant. La touche du coach commence à se faire ressentir et je suis persuadé qu’on sera inch’Allah meilleurs à l’avenir », a déclaré M’Bolhi. Lucas Alcaraz semble donc avoir déjà gagné l’estime de ses joueurs. Ayant convaincu tout le monde par sa méthode, le sélectionneur national peut désormais mettre tranquillement son projet de jeu en place, tout en sachant que ses joueurs vont inéluctablement adhérer à sa méthode. Les deux victoires permettront au groupe de travailler en toute sérénité. Tant mieux.

Amar Benrabah