Au lendemain de son 8e sacre en championnat : Le Wali de Sétif félicite l’Entente

Au lendemain de sa consécration qui a permis au club phare de Sétif de remporter déjà deux matchs avant la fin de la compétition et pour la huitième fois le titre de champion d’Algérie, Nacer Maskri, le wali de Sétif n’a pas manqué d’exprimer ses félicitations à l’Entente.

« Nous sommes très contents de voir l’ESS décrocher une fois encore et pour la 8e fois le titre de champion d’Algérie. Je profite de cette occasion pour exprimer en mon nom personnel et au nom de la population de la wilaya de Sétif mes félicitations aux joueurs qui sont les principaux artisans de cet exploit, au staff technique et l’encadrement administratif.

Merci pour avoir procuré autant de joie à la population de Sétif, mais également partout où l’Entente est appréciée et compte de fervents supporters aussi bien à Sétif qu’au niveau du territoire national et même à l’étranger.

Donc une fois encore Bravo et Bel Baraka pour l’Entente et puis j’espère que l’appétit viendra en mangeant ! »

Un nouveau titre qui vaut à l’Entente aujourd’hui d’être le club le plus titré d’Algérie avec la JSK et de disposer ainsi d’un palmarès éloquent qui commence un jour par la coupe de l’Indépendance disputée sur deux manches contre l’Espérance de Mostaganem et prendre des proportions à la mesure des ambitions de ce grand club qui compte aujourd’hui, 8 coupes d’Algérie, 8 titres de Champions, deux coupes de la Ligue des champions africaine, deux Championnats arabes,1 coupe d’Afrique du Nord ,1 coupe Afro-Asiatique pour ne citer que ces titres. Hassan Hamar qui a remporté 8 titres depuis 2012, n’oublie pas le cachet spécial que revêt ce 8e titre de champion : « Notre élimination précoce de la coupe d’Afrique nous est restée en travers de la gorge et n’a pas été sans être d’un impact inattendu sur le club, entre autres ce problème crucial de finances que nous avons accusé et un championnat dont la programmation a été également perturbée. Tout cela à fait que nous devions relever le défi et nous l’avons fait. Je voudrais pour cela remercier les autorités locales à leur tête le wali pour l’aide qu’il a bien voulu nous consentir. Merci aussi a ministre de la Jeunesse et des Sports et tous ceux qui ont contribué à ce succès. Maintenant il nous reste la coupe d’Algérie, nous allons aux demi-finales avec cette même volonté et cette même détermination qui nous toujours a animés. »

F . Zoghbi