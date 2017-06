Ligue 1-Mobilis / 30e et dernière journée : Lutte à distance pour le maintien

La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1-Mobilis de football, prévue aujourd’hui, sera marquée par une lutte à distance entre quatre clubs pour le maintien, alors que dans le haut du tableau, le match USM Alger-JS Saoura sera décisif pour terminer sur la troisième marche du podium, synonyme de qualification à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération (CAF).

Si l'ES Sétif et le MC Alger ont assuré respectivement le titre de champion et la place de dauphin, la troisième place sera disputée entre l'USM Alger (3e, 47 pts) et la JS Saoura (4e, 45 pts). Même si elle a perdu tout espoir de terminer sur le podium en raison des confrontations directes défavorables, l'USM Bel-Abbès (4e, 45 pts), qui accueillera le MCA dont l'objectif a été atteint, ne devrait pas trouver de difficulté pour venir à bout du "Doyen" qui pense plutôt au match face au Mbabane Swallows (Swaziland), le 20 juin au stade du 5-Juillet d'Alger dans le cadre de la 4e journée (Gr. B) de la Coupe de la Confédération. Le match USMA-JSS sera ainsi décisif pour la troisième place, d'autant que les "Rouge et Noir" n'auront plus droit à l'erreur, eux qui restent sur une défaite à Sétif face à l'Entente (2-1). De son côté, la JSS, auteur de deux victoires de rang, à domicile face au MCO (2-0) et au MOB (3-0 sur tapis vert), aura à cœur de piéger l'USMA pour lui chiper la troisième place. Dans le bas du classement, la lutte à distance pour le maintien sera disputée jusqu'au bout entre le DRB Tadjenanet (11e, 36 pts), le CS Constantine (11e, 36 pts), l'USM El-Harrach (13e, 35 pts) et le RC Relizane (14e, 33 pts). Si le DRBT, le CSC et le RCR auront l'avantage de jouer à domicile face respectivement à l'ESS, au MCO et au CA Batna (relégué en Ligue 2), la formation harrachie devra chercher son maintien sur le terrain de l'Olympique Médéa (9e, 37 pts), où un match nul fera son bonheur. En cas d'égalité de points, l'article 81 des règlements généraux met en avant le goal-average particulier entre les équipes concernées avant de passer à la différence de buts générale au terme de la phase aller de la compétition. Les deux derniers matchs au programme, CR Belouizdad - JS Kabylie et MO Béjaïa (relégué en Ligue 2) - NA Husseïn-Dey, n'auront aucune incidence sur le classement.



Programme



Olympique Médéa -USM El-Harrach (17h00)

RC Relizane - CA Batna (17h00)

CR Belouizdad - JS Kabylie (17h00)

CS Constantine - MC Oran (17h00)

DRB Tadjenanet - ES Sétif (17h00)

USM Alger - JS Saoura (22h30)

USM Bel-Abbès - MC Alger (22h30)

MO Béjaïa - NA Husseïn-Dey (22h30)