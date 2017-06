Journée mondiale du don du sang : Le geste qui sauve

L'Algérie célèbre, le 14 juin de chaque année, la Journée mondiale du don de sang, un geste noble pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. « On ne doit pas réfléchir pour un geste qui sauve, on le fait. Le don du sang, est une amitié bénévole d'une main silencieuse et anonyme tendue vers les autres », nous dira joliment Ahmed, un donneur fidèle et régulier. Le don de sang n’est pas encore ancré dans les mœurs des Algériens. Il existe toujours un manque de confiance envers les structures de transfusion», nous dira un spécialiste au niveau de l’hôpital de Beni Messous qui demande à ce qu’il y ait des opérations de sensibilisation afin de convaincre les donneurs qu’il est nécessaire de renforcer le don du sang et éradiquer les stéréotypes par rapport à la sécurité lors de la transfusion et le matériel utilisé (seringue). Il est vrai que le nombre des donneurs de sang augmente d’année en année mais le sang de ces bénévoles reste insuffisant pour sauver la vie à tous ces malades qui en ont besoin. Le mois du ramadhan est propice pour sensibiliser les citoyens sur l'importance du don de sang et se mobiliser pour instaurer la culture de ce geste salvateur dans notre société. Pour ce ramadhan, L'Algérie lance a travers l'Agence nationale du sang (ANS) , la 2éme campagne de collecte de sang, en partenariat avec la direction générale de Sûreté nationale (DGSN) en coordination avec de nombreux partenaires de "façon étroite" tels que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, diverses administrations, entreprises publiques et privées, les opérateurs de téléphone mobile, la télévision algérienne, les radios, la presse écrite et le milieu associatif.

Cette seconde campagne vise à «sensibiliser nos concitoyens et concitoyennes sur l'importance du don de sang d'une part, et d'autre part rendre un vibrant hommage à tous les donneurs bénévoles», précise l'ANS, rappelant que le thème retenu par l'Organisation mondiale de santé (OMS) pour cette année est : «Le don de sang dans les situations d'urgence» et le slogan : «Donneur du sang. Donner maintenant. Donner souvent». Durant le mois de Ramadhan 2016, 43 770 poches de sang ont été collectées à travers les 217 structures de transfusion sanguine réparties sur le territoire national. Sur un total de 649 080 personnes qui se sont présentés, 557 007 poches de sang ont été collectées, soit 3.2% de plus que 2015. Même si ces chiffres sont positifs, les dons de sang demeurent insuffisants par rapport à la demande par les structures hospitalières.



Un site Internet pour les donneurs de sang



C’est la création d’Abdellah Derdour, un jeune algérien, étudiant à l’université de Mostaganem, spécialisé en sciences de la nature et de la vie, qui a mis en place le premier site Web en Algérie pour rassembler des donneurs du sang des quatre coins du pays. Ce site Web qui sert de base de données regroupe les informations des donneurs de sang algériens. Baptisé par son créateur «La banque algérienne du sang» est le fruit de l’ambition du jeune Abdellah après avoir constaté que plusieurs personnes publiaient déjà des annonces sur facebook et que plusieurs groupes et pages ont été créés sur ce réseau toujours dans le but d’apporter leur aide aux malades.

Constatant que ces initiatives étaient faites de façon anarchique et que le malade ne pouvait attendre que l’étudiant réfléchisse à un moyen rapide et plus pratique pour faire un don, Abdellah a eu l’idée de créer un site Web pour rassembler les donneurs. Depuis son lancement, «la Banque algérienne du sang» a regroupé 1.174 donneurs. Pour être adhérent, il suffit d’accéder au site et de s’inscrire. Idem pour les personnes à la recherche de sang. Le site est organisé de façon claire et simple. Pour trouver un donneur, il suffit simplement de préciser la wilaya et le groupe sanguin recherché. Une liste de tous les donneurs répondant à la recherche apparaîtra avec leurs coordonnées.

Farida Larbi