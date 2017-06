Marché de la solidarité à Constantine : En demi-teinte

Si les Constantinois avaient vu d’un bon œil la tenue, pour la troisième année consécutive, du « marché de la solidarité», organisé conjointement par l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), en partenariat avec la direction locale du commerce, lequel leur permettait de parer aux besoins en denrées alimentaires pour le mois sacré sans se ruiner, beaucoup n’ont pas manqué de faire part de leur déception quant aux conditions de déroulement de cette édition. D’abord le lieu, un grand chapiteau installé à l’avenue Zaâmouche, en place de la Maison des syndicats

Abdelhak Benhamouda, située en plein centre-ville, juste en contrebas de la grande poste, et donc à l’accès peu aisé. Ensuite, le fait que la plupart des stands proposent des articles n’ayant pas grand-chose à voir avec le concept même de la manifestation (vaisselle, vêtements, etc), et de surcroit, importés, alors que le fronton au-dessus de la porte d’accès indique que le marché est placé sous le slogan : « Consommons algérien ». Autre grief retenu à l’encontre des organisateurs est l’accès au chapiteau payant : les citoyens devant s’acquitter de la somme, symbolique certes, de 20 DA, ce qui tranche avec l’esprit même de la « solidarité » prônée. Cependant, si l’on admet que, contrairement aux éditions précédentes, les initiateurs de cette manifestation ont du s’acquitter des frais de la location du chapiteau, et que amortir ses frais l’entreprise responsable s’est vuedans l’obligation de louer à son tour des espaces pour des revendeurs d’articles d’importation, il n’en demeure pas moins que de l’avis des chalands, le nombre « important » de ces derniers qui « dénaturait » l’initiative, et détourner le marché de sa vocation première, à savoir proposer des produits alimentaires à prix d’usine. Quoi qu’il en soit, les Constantinois se contenteront de la dizaine d’étals consacrés aux denrées prisées lors du mois de jeûne, notamment celui de l’OAIC, ce qui, malgré tout, leur permet de passer un mois de ramadan plus clément.

Issam B.