Bordj Bou Arreridj : Accident mortel sur l’autoroute

La localité de Zennouna située à la sortie de la commune d’El Achir à l’ouest de Bordj Bou Arreridj a été le théâtre d’un accident mortel de la circulation.

L’accident qui a eu lieu sur l’autoroute est-ouest a fait un mort et un blessé, lundi après midi. Un véhicule léger de type

Suzuki a percuté violemment un camion semi-remorque. Les deux victimes âgées de 28 ans chacunes, qui étaient à bord du premier véhicule, ont été transportés à l’hôpital de Bordj Bou Arreridj. Le premier était en état de choc, alors que le second inconscient au moment de l’arrivée des agents de la protection civile a succombé à ses blessures à son admission à la structure hospitalière. Les éléments de la gendarmerie nationale qui étaient également présents sur les lieux ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du drame. Rappelons que le tronçon de l’autoroute qui traverse la localité de Zenouna est connu pour ses descentes et ses virages, des points noirs de ce tronçon et une vitesse excessive est très dangereuse à cet endroit. Les dégâts occasionnés sur la voiture à l’avant, ainsi que sur le camion dont la roue arrière gauche a été endommagée pourraient expliquer les circonstances de l’accident.

Fouad Daoud