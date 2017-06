Restaurants El-Rahma : Les associations et les jeunes s’activent

En ce mois sacré, les gestes de bienfaisance et de solidarité émanant de particuliers et des associations se multiplient et sont de plus en plus nombreuses en Algérie. Couffins distribués, restaurants El-Rahma ouverts et repas offerts reflètent bien la bonté et la solidarité algériennes.

Ils contribuent aux dispositifs d’aide sociale de distribution de colis alimentaires et de vêtements pour l’Aïd, l’ouverture de restaurants d’el-iftar. On peut constater également cette solidarité sur facebook où des associations et des groupes de jeunes se sont mobilisés en collectant des dons qu’ils redistribueront à des personnes nécessiteuses. Certains d’entres eux ont, à l’approche de l'Aïd, commencé à collecter des vêtements au profit d’orphelins et enfants de familles démunies.

Toujours dans cet élan, le stade Mustapha-Tchaker de Blida abritera demain la plus grande «meïda du ftour», organisée au profit de plus de 3.000 veuves et orphelins. Selon le président l’association caritative «Kafil El Yatim», initiatrice de ce grand évènement, de nombreuses personnalités et figures artistiques et sportives connues ont confirmé leur participation à cet «iftar» collectif qui traduit «les valeurs de solidarité et de rahma animant les Algériens».

M. Ali Chouati, membre de l’association, a indiqué à cet effet qu’un nombre important d’orphelins se sont dits, d’ores et déjà, très heureux à l’idée de rencontrer des artistes qu’ils ont l’habitude d’apercevoir à la télévision, a-t-il dit. Cet évènement sera également l'occasion de distribuer des tenues pour l’Aid à près de 2000 orphelins, a-t-il ajouté.



2.500 tenues de l’Aïd distribuées aux orphelins



Selon le responsable, l'opération se poursuivra au niveau des 19 sections de l’association, reparties à travers les communes de Blida, avec la distribution de 2.500 tenues aux orphelins, outre la distinction d’orphelins lauréats aux examens du BEM et de la 5e. L’association caritative «Kafil El Yatim» de Blida, parrainant près de 3.300 familles nécessiteuses et 8.500 orphelins, a procédé à la distribution de plus de 7000 couffins alimentaires, depuis le début du mois sacré, soit une moyenne de 3.500 unités par semaine, s'est félicité M. Chouati, assurant de la poursuite de cette opération qui verra, à son terme la distribution de 14.000 couffins au profit d’autres familles.

Le stade Mustapha-Tchaker a déjà abrité un f'tour collectif, le 1er juin dernier, au profit de près de 2.000 enfants trisomiques et aux besoins spécifiques, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, à l’initiative de l’association

«Mitidja», de la presse sportive et de l’association des randonneurs et de la découverte de la nature de l'"Atlas Blidéen». De nombreuses personnalités y avaient pris part : le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, les artistes Atika, Zineb Arras et Yazid, le journaliste Mourad Boutadjine et le sélectionneur national Lucas

Alcaraz.

Wassila Benhamed

32.000 repas chauds servis à Ghardaïa

Pas moins de 32.000 repas chauds d’iftar ont été servis aux démunis et aux passagers, durant la première quinzaine du mois de Ramadhan dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris du directeur de l’Action sociale (DAS) de cette wilaya. Ces repas chauds et complets sont offerts aux jeûneurs dans les 14 restaurants de solidarité ouverts à l’initiative d’associations caritatives et du Croissant-Rouge algérien dans les localités situées sur les axes routiers très fréquentés, notamment le tronçon de la RN-1 entre Berriane, Ghardaïa, Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara et El-Ménéa, et les localités de Guerrara, Zelfana et Métlili, a précisé Messaoud Saouli. Ces restaurants sont encadrés par plus d’une centaine de bénévoles, selon la même source qui relève l’augmentation constante du nombre de jeûneurs ayant recours à ces restaurants, notamment ceux ouverts sur les axes routiers. De nombreux propriétaires de restaurants situés près de la gare routière de Ghardaïa ainsi que des familles aisées proposent des repas d’iftar, gracieusement, aux voyageurs, aux passants et aux sans domicile fixe (SDF), ainsi que les migrants africains présents dans la région de Ghardaïa, a-t-on constaté. Cet esprit de solidarité a touché également les commerçants, marchands de fruits et légumes, ainsi que les épiciers qui chaque matin approvisionnent les associations caritatives en produits alimentaires nécessaires pour la préparation du repas d’iftar du Ramadhan. (APS)