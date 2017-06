Bordj Bou Arreridj : Les rues s’animent les salles aussi

Les espaces sont pris d’assaut assurant une animation certaine à la wilaya durant la soirée.

Le mois sacré est propice au développement de la production culturelle pas seulement sur les chaînes de télévision qui connaissent, il faut le noter, un suivi certain durant cette période.

Beaucoup de citoyens préfèrent se rendre dans les salles pour passer leurs soirées au grand bonheur des artistes qui sont assurés d’une affluence certaine d’autant que la fraîcheur de la nuit encourage les sorties.

La maison de la culture de Bordj Bou Arreridj devient le centre d’intérêt de beaucoup d’habitants qui affluent en groupes vers la salle dès 22 heures 30 minutes pour assister aux différents spectacles programmés.

Le souci de satisfaire tous les goûts est perceptible puisqu’il est possible de suivre des pièces de théâtre, des chants religieux et des représentations folkloriques comme l’invitation à un spectacle musical, à une danse et même un numéro de prestidigitateur.

Le choix n’est pas offert seulement en matière de genres artistiques. Les différentes écoles sont présentes aussi.

C’est ainsi que la danse kabyle est prévue au même titre que le rap. Les jeunes qui préfèrent d’habitude les cafés et les jardins ont la possibilité de s’exprimer.

L’emplacement de cet espace au centre ville de Bordj Bou Arreridj facilite la tâche du public qui est convié à un menu copieux et surtout de qualité.

En effet, les troupes se produisant sur la scène de la maison de la culture, venues de plusieurs wilayas du pays, ont un palmarès certain. Citons, à titre d’exemple, les chanteurs Meziane Izouren, Abderrezak Guenif, Lyass Ksentini et Samia Kheroufi.

Fouad Daoud