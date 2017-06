Cinéma : "Wonder Woman" domine le box-office nord-américain

Elle détourne les balles, traverse les vitres et continue de dominer le box-office nord-américain malgré l'entrée en scène de "La Momie" et de sa star Tom Cruise: "Wonder Woman" reste largement en tête des recettes pour la seconde semaine consécutive.

Les aventures de la princesse amazone Diana ont réalisé 58,5 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada de vendredi à dimanche, selon une estimation définitive publiée lundi par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Depuis sa sortie, il y a dix jours, "Wonder Woman", de la réalisatrice Patty Jenkins, avec la sculpturale Gal Gadot, en est à 206,3 millions de dollars de revenus en Amérique du Nord, selon le cabinet, et 435 millions au niveau mondial selon le site Box Office Mojo.

Elle n'a laissé aucune chance à la sortie du blockbuster "La Momie", avec un Tom Cruise ensorcelé, qui a enregistré le score décevant de 31,7 millions de dollars.

"Les aventures de capitaine Superslip", film d'animation de David Soren, prend la troisième place avec 12,3 millions de dollars le week-end dernier, pour un total de 44,4 millions en deux semaines.

Suit le cinquième volet de la saga "Pirates des Caraïbes", intitulé "La vengeance de Salazar", qui a recueilli 10,7 millions de dollars ce week-end, et 135,8 millions depuis sa sortie.

Le capitaine Jack Sparrow devance les "Gardiens de la galaxie 2", qui ont réalisé 6,3 millions de dollars de recettes pour leur sixième semaine d'exploitation, et 366,4 millions en six semaines. (APS)