Soirée hawzi à la salle El Mouggar : Rym Hakiki et Amina Zohir font sensation

Dans le cadre de ses activités pour le mois de Ramadhan, l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) organise à la salle El Mouggar des soirées de musique hawzi et andalouse, au grand bonheur des amoureux de cette musique en vogue pendant le mois sacré.

Pour la soirée du lundi, le nombreux public avait rendez-vous en première partie avec Amina Zohir, qui a fait sensation en interprétant un florilège de chansons de style algérois qui ont beaucoup plu au public. Dans le style du Q’cid et du M’dih, cette passionnée de la musique chaàbi a entre autres interprété des merveilles des maîtres de cette musique, à l'exemple de «ya el mustapha ghir aliya», «lilah ya hli adrouni», «el hakwa w latay», «tfakart el bahdja» et enfin «Sidi m'ammar». Rencontrée à l'issue du spectacle, Amine Zohir s'est dite très heureuse de retrouver le chaleureux public de la salle El Mouggar, et annonce la prochaine sortie d'un album qui comporte trois duos dont un avec Mouloud Sghir. Pour la seconde partie du spectacle, c'est la diva de l’extrême Ouest qui a enchanté le public pendant plus d'une heure. Rym Hakiki, élégante sur scène, a choisi un programme musical qui rime avec le mois sacré avec notamment des Hwaza et du M’dih. Elle a ouvert le bal avec une q’cida de style megherbi, «Taleb», ensuite «moulet self twil» en mode hawzi avant d’enchaîner avec «lkit ana khoudet», «youm el jemàa kherjo zayrin el wali», «ya belarej», «nar el bin gdat» et enfin des inkhlasat. La cantatrice a également interprété du m’dih religieux avec notamment

«el horm ya rassoul ellah» «tzawadna fi hmak», «jah ettijani» ainsi que «ana mani fiach». Questionnée sur ses nouveautés, Rym Hakiki déclare avoir enregistré récemment quatre albums qu'elle devrait commercialiser après le mois de Ramadhan, il s'agit de deux hawzi, un aroubi et un m’dih. L'artiste déclare également avoir enregistré sa quatrième nouba, une manière pour elle de rendre hommage aux ancêtres de la musique andalouse, mais aussi pour assurer la continuité de ce riche patrimoine séculaire. «Je prends du plaisir à enregistrer les noubas. Il faut dire que chaque artiste a sa façon d’interpréter les noubas, pour ma part je tente d'enregistrer chaque deux ou trois ans une nouba afin de compléter les douze noubas», a-t-elle noté avant d'ajouter dans la foulée : «J'essaye de faire dans mes noubas des inédits qui n'ont jamais été enregistrés, sinon je trouve que ça ne sert à rien de faire la même chose sans apporter un plus, des inédits insufflés par les vieux qui donnent de lointains enregistrements qui remontent parfois jusqu'à 1840, et c'est à nous de travailler là-dessus et de l'interpréter avec la meilleure façon», a-t-elle soutenu.

