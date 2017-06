Présentation de Bahidja au théâtre national algérien : Les affres de la décennie noire

Le quatrième art était au rendez-vous tout au long du week-end au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) avec la présentation de sa dernière production "Bahidja", une pièce signée Ziani Chérif Ayad, qui relate un douloureux épisode de la décennie noire, à travers le drame vécu par une famille algérienne pendant cette terrifiante époque des années quatre-vingt-dix.

Coproduite par le TNA et Gosto-théâtre, "Bahidja " est adaptée par l’écrivain Arezki Mellal et traduite en arabe par Noureddine Saoudi. C’est une œuvre inspirée du roman Sans voile sans remords, de Leïla Aslaoui publié aux éditions Dalimen en 2012. En présence d'un nombreux public, le spectacle commence par une note de pessimisme dans un univers noirâtre fait de mélancolie et de regrets. Ce choix scénographique ponctué par une musique macabre et une lumière sombre illustre bien les affres de l’extrémisme religieux qui a tenté d'imposer à la société de nouvelles valeurs.

L'histoire est celle de Bahidja —rôle incarné par Nidhal—, qui erre, vêtue d'un djilbab noir, à la recherche de ses repères. Elle ne reconnaît plus Alger et sa blancheur éclatante et échappe miraculeusement à un massacre. Elle part sur les traces de sa sœur Nouria, une combattante disparue durant la guerre de Libération nationale avec un officier français ayant rejoint la Révolution algérienne. Entre mémoire lointaine du passé et incertitude du présent, la quête de la vérité s’annonce difficile pour Bahidja et sa mère (Nesrine Belhadj), mais aussi, pour son frère et son époux —respectivement joués par Mohammed Abbes Islam et Mourad Oudjit—, avides et véreux auxquels la famille ne veut rien dire. Ils contraignent par la violence les femmes sous couvert de religion pour satisfaire d'abjects intérêts personnels. Sa tourmente s'accentue lorsqu'elle apprend que son fils a rejoint le maquis des terroristes et part à sa recherche pour apaiser son malheur et sa culpabilité. L'absence du fils ponctue le récit et grandit avec l'évolution du drame avant d’éclater dans une fin tragique.

Néanmoins, la pièce tombe souvent dans le piège du moralisme, de la facilité via le discours direct qui tue la stimulation de la pensée, une des caractéristiques du théâtre.

Kader Bentounès