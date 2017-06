Grand prix « El-Hachemi Guerouabi » : Promouvoir les nouveaux talents

La 3e édition du Grand prix «El-Hachemi Guerouabi» pour la prospection et la promotion de jeunes talents sera organisée, à partir d’aujourd’hui au Théâtre régional Azzedine -Medjoubi, au grand bonheur des mélomanes et des amoureux de la chanson chaâbi. C’est ce qu’a déclaré, hier, la présidente de l’association culturelle El-Hachemi Guerouabi, lors d’un point de presse. Une pléiade de 24 jeunes chanteurs sont au programme de la manifestation, venus de différentes régions du pays. Des soirées musicales et artistiques animées par des chanteurs et chanteuses de renom, à l’image d’Abdelkader Chaou, Abderrahmane El-Kobi, Naïma Ababssa et Hamdi Benani, sont également annoncées, en marge du concours national pour la découverte et la promotion de jeunes talents. Organisée par l’association culturelle El-Hachemi Guerouabi, sous le patronage du ministre de la Culture et du wali d’Annaba, en collaboration avec l’office national des droits d’auteur, cette manifestation nationale se poursuivra jusqu’au vendredi prochain.

B. G.