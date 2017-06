Salem Brahimi, réalisateur : « Je suis un raconteur d’histoires »

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage ?

Tous les films ont leurs difficultés. Dans ce cas-là il y avait vraiment la difficulté d’un personnage extrêmement complexe avec 100 heures d’interview, pour une heure et demi de film. C’est une difficulté mais c’est le cas de tous les documentaires. J’avoue aussi qu’il y a le poids d’une figure immense… je pense que si quelqu’un faisait un film su Mandela ou autre personnage universel, il aurait trouvé le même problème, c’est-à-dire que ce sont des personnages tellement larges que ce qu’on raconte on devient tout petit. Le second obstacle réside dans des difficultés techniques, on est sur un documentaire, le fait de tourner dans cinq pays, et ce dessin animé qui était une jolie idée mais techniquement parlant c’était extrêmement difficile à faire marcher.

Justement pourquoi avez-vous utilisé cette technique d’ombre chinoise pour illustrer l’image d’Emir Abdelkader ?

L’Emir Abdelkader est un personnage tellement important qu’il y a tellement de gens qui veulent s’approprier son image pour en faire ce qu’ils veulent donc on s’est dit que ce n’est pas notre rôle de s’approprier l’image. En premier lieu c’était esthétiquement joli mais au-delà de l’esthétique on voulait donner des éléments pour animer l’imagination des gens et que ces derniers se construisent leur Emir Abdelkader.

Aviez-vous fait des recherches historiques ?

On a beaucoup lu. J’estime qu’un film est un point de vue, je dis toujours en tant que cinéaste : je ne suis pas historien ni professeur ni expert je suis un raconteur d’histoires. Lorsqu’on fait un documentaire on le fait d’une manière responsable ; il ne faut pas mentir, ni détourner l’histoire, et surtout ne pas s’approprier. Le film est construit de manière très proche de ce que l’Emir Abdelkader était, à mon humble avis, une polyphonie… comme plusieurs lignes de musiques simultanées. Toutes ces voix, ces historiens, ces experts qui interviennent et qui nous ont prêté leur intelligence pour réaliser ce film s’y permettent pour raconter l’histoire, nous n’avons pas fait parler l’Emir, les seuls mots qu’on lui prête sont ceux qu’il a écrits. Nous avons emballé tout cela avec la voix d’Amazigh Kateb.

Pourquoi avoir choisi Amazigh Kateb ?

Pour plusieurs raisons. Je trouve que c’est un grand artiste, il a fait beaucoup plus que d’être la voix du film, d’ailleurs il a une très belle voix, il a beaucoup contribué dans le film dans le sens où le texte était en "darja" que je voulais qu’elle soit comprise dans le monde arabe. Donc il a beaucoup contribué à rendre ce texte plus simple car il a un sens de la langue extraordinaire. Je trouve qu’il y a une chose de très enracinée dans sa manière de dire sa diction… on sent la terre. Le film a été projeté à l’étranger les gens ne parlaient pas l’arabe mais ils étaient hypnotisés par sa voix… et c’était un peu l’idée.

S. O.