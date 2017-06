Projection du film-documentaire Émir Abdelkader : Sur les traces du fondateur de l’état algérien

Le film-documentaire Émir Abdelkader, réalisé par Salem Brahimi, a été projeté, dimanche soir au palais de la Culture Moufdi-Zakaria, en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, de personnalités culturelles et de représentants diplomatiques accrédités à Alger.

L’assistance a eu, durant les 96 minutes qu’a durées la projection de ce film-documentaire, un aperçu sur la vie de l'émir Abdelkader (1808-1883), son parcours de combattant et les fondements et dimensions de l'État algérien moderne qu'il a fondé. Cette projection a été organisée dans le cadre de la commémoration des 134 ans de la disparition du fondateur de l’État algérien. «Nous voulions montrer, aux représentants diplomatiques, l’histoire de l’émir Abdelkader», a déclaré M. Mihoubi, saluant le travail réalisé par Salem Brahimi, et le qualifiant d’excellent. Le premier responsable du ministère de la Culture a par ailleurs indiqué qu’«il est temps de réaliser un long métrage sur ce personnage», assurant que tous les moyens seront mis à disposition pour sa réussite. Le scénario du film, auquel a pris part la scénariste française Audrey Brasseur, présente une chronologie de l'épopée de l'émir Abdelkader relatant l'allégeance prêtée au chef de la résistance populaire, les batailles livrées, les victoires remportées et les pertes subies par le colonisateur français. Ce documentaire, qui allie une lecture scientifique et méthodologique de faits, et œuvres à un tableau artistique, plonge le spectateur dans une exploration du patrimoine du chef de la résistance populaire depuis sa naissance et son éducation dans une famille attachée aux valeurs et à la culture musulmanes, au soufisme et à la «tariqa Kadiria», jusqu'à la résistance contre l'occupant français. Produit par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), avec le soutien du ministère de la Culture, dans le cadre de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», ce documentaire aborde également la réinhumation de l'émir en 1966 à Alger. Le film évoque aussi l'exil de l'émir en France, puis à Bursa (Turquie) et ensuite à Damas, où il contribua à instaurer une culture de tolérance et de cohabitation entre les religions jusqu'à sa mort. Il fut enterré à côté du mausolée du cheikh El-Akbar Ibn Arabi. Le documentaire propose une diversité de lectures faites par des historiens et universitaires aboutissant à un récit homogène renseignant sur les conditions et les circonstances dans leur contexte historique.

Sihem Oubraham