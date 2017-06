L’Algérien Consomme 57,4 litres de boissons gazeuses et jus de fruits chaque année : un marché pétillant

La consommation de boissons gazeuses et jus de fruits est en progression. Elle est passée de 49 litres par habitant et par an en 2007, à 57,4 litres par habitant et par an actuellement.

Après une longue journée de jeûne, en ce mois de grosses chaleurs, il n’y a pas mieux qu’un grand verre de limonade bien glacée pour étancher cette soif permanente et persistante qui nous a asséché toute la journée et qui nous jette « bouche ouverte » sur toute boisson fraîche qui se présente, pourvu que notre gorge ressente cette sensation de désaltération. L’Algérien consomme près de 57,4 litres de boissons par an, dont 22,2 litres pour les boissons gazeuses. Des limonades, boissons plates, jus de fruits et nectars, bières et alcools, une multitude de boissons dont la consommation double en ce mois de ramadhan. Regardons-nous de plus près la qualité de ces boissons? Les consommateurs savent-il ce qu'ils achètent ? Conçoivent-ils la différence entre nectar, jus de fruits, jus fruités… ? A vrai dire, ils ne font généralement pas attention à la qualité des boissons, mais ils s’intéressent plutôt aux prix.

Souvent, les boissons à bas prix ne sont pas conformes aux normes d’hygiène ni aux normes des aliments qui les composent. Les associations ne cessent de mettre en garde les consommateurs contre les produits alimentaires qui n'obéissent pas aux règles d'hygiène, à l’exemple de ces «cherbet» vendues sur les trottoirs en ce mois de ramadhan. Certains consommateurs s'acharnent à acheter massivement des litres et des litres de "cherbet" avec un prix abordable. En effet, ce produit qui se vend sur le marché est un mélange traité avec de l'acide et des colorants qui sont purement cancérigènes. « Il y a une multitude de marques, dont beaucoup sont méconnues. Je fais toujours attention lorsque j’achète des jus de fruits sur le marché ! Il y va de la santé de mes enfants», nous dit ce consommateur.

En Algérie, le marché des boissons gazeuses et jus de fruits est alimenté par des producteurs illégaux, déplore l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB). Ces contrefacteurs interviennent dans la production de jus de fruits et de boissons gazeuses, sans aucun respect des normes d’hygiène. Nombre de faux producteurs ne se gênent pas d’utiliser additifs, colorants et autres composants nocifs pour la santé. A titre d’exemple, on évoque l’utilisation du sulfate et de l’aspartame dans la confection de boissons, à défaut de sucre ordinairement utilisé dans la production de certaines boissons, ou encore l’utilisation des gaz non alimentaires dans la production des boissons gazeuses. Du coup, «beaucoup de commerçants sont en train de vendre des maladies». Selon la Fédération algérienne des consommateurs, 10% de producteurs de boissons gazeuses et de jus de fruits activent clandestinement et ne possèdent pas de registre de commerce. Ces producteurs constituent un danger permanent pour les consommateurs, car ils utilisent des produits cancérigènes dans la fabrication des boissons, qu’ils mettent sur le marché, sans passer par les laboratoires de contrôle de la qualité. « Si ces produits passent par les services de contrôle, toutes les quantités de ces boissons seront saisies et détruites ». Quelques chiffres permettent d'évaluer les performances de la filière boissons qui emploie

20.000 personnes en emplois directs et 80.000 autres en emplois indirects. La filière produit 4,4 milliards de litres, toutes boissons confondues. Elle produit 98% de la consommation nationale, le reste, soit 2%, étant importé.

Farida Larbi