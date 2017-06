Grand Angle : Confirmation

Les résultats du premier tour des législatives françaises organisées ce 11 juin n’ont, au final, pas fait de « mauvaise surprise » au président Emmanuel Macron. Loin s’en faut. Une majorité au parlement —il la voulait et il l’a obtenue. Chiffres à l’appui. Son mouvement, La République En Marche (LREM), et ses alliés centristes, arrivent largement en tête avec 32,32% des suffrages exprimés, devant la droite (21,56%) et le parti d'extrême droite Front national (13,20%). Mieux encore, selon les projections des instituts de sondage, ils raviraient au second tour, prévu dimanche prochain, entre 400 et 445 des 577 sièges de l'Assemblée nationale. Du jamais vu pour un mouvement dont la naissance remonte à un an seulement. En fait la performance est d’autant plus méritoire que Macron était encore un illustre inconnu il y a de cela quelques années et que son mouvement a réussi à chambouler la configuration du paysage politique français en dynamitant les partis traditionnels de gauche et de droite qui régnaient en maitres absolus et se partageaient le pouvoir en France depuis 60 ans. La désillusion est totale pour ces partis qui, après leur déroute à la présidentielle de mai dernier, avaient misé sur ces législatives pour se « refaire » une santé et rebondir sur la scène politique en privant le président d’une majorité et partant le forçant à la cohabitation. Vains calculs. Pour sauver la face, le chef de file de la droite à ces législatives, François Baroin, n’a pas trouvé mieux, à l’annonce des résultats de ce dimanche, que d’appeler à la mobilisation pour éviter des « pouvoirs concentrés » dans « un seul et même parti ». C’est dire toute l’impuissance de la droite qui, comme sa rivale de toujours, la gauche incarnée par le PS, n’a pas réussi à trouver la « clé » pour contrer la montée du mouvement du président Macron. Le même sentiment doit animer les dirigeants de l’extrême droite qui espéraient que les 11 millions de voix obtenues lors de la présidentielle allaient leur permettre de franchir un autre palier politique en devenant un acteur majeur au sein de l’Assemblée. Mais rien de tout cela ne s’est produit. Même le taux élevé de l’abstention enregistré lors de ce premier tour, plus de 51%, est considéré comme une forme de fatalité des électeurs qui se savaient incapables de s’opposer à la confirmation d’un mouvement, qui incarne aux yeux d’une large frange de la société française, le changement tant espéré. « La France est de retour », a lancé le Premier ministre Edouard Philippe, en vantant les mérites d'un président de moins de 40 ans qui « a su incarner en France, comme sur la scène internationale, la confiance, la volonté et l'audace ». Emmanuel Macron peut d’ores et déjà passer à la mise en œuvre de son programme de réformes. Fort d'une large majorité à l'Assemblée, il a désormais les mains libres. Nadia K.