Législatives françaises : Abstention record, la République en Marche balaie la droite, le PS en déroute

Le parti centriste du président français, Emmanuel Macron, se dirige vers une écrasante majorité à l'Assemblée, un atout décisif pour la mise en oeuvre de réformes économiques et sociales délicates, très attendues par ses partenaires européens. Lors d'un scrutin marqué par une abstention record (51,29%), le mouvement présidentiel, La République en marche (REM), a balayé les partis traditionnels au premier tour des législatives, avec 32,3% des voix, devançant largement la droite (Les Républicains, 21,5%), la formation d'extrême droite de Marine Le Pen (Front national, 13,2%) et la gauche divisée entre différents courants, selon les résultats définitifs. Selon les projections par siège, REM et son allié du MoDem raviraient au deuxième tour dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges, très largement au-dessus de la majorité absolue (289 élus). Ce score tient de la performance pour un mouvement qui, après seulement un an d'existence, a réussi à dynamiter les partis traditionnels de gauche et de droite qui se partageaient le pouvoir en France depuis 60 ans. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a cependant estimé lundi que l'abstention massive était «un échec de cette élection», en soulignant la nécessité de «redonner confiance» aux électeurs. Contrairement aux partis d'opposition qui voient dans l'abstention l'expression d'un rejet vis à vis de la politique, les proches du président interprètent le score du premier tour comme un message de soutien au programme que souhaite mettre en oeuvre le jeune président de la République. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a jugé que les électeurs avaient confirmé leur «attachement dans le projet de renouvellement, de rassemblement et de conquête» de M. Macron. Le succès de REM est «le signe d'une réelle adhésion aux réformes qu'avec le Premier ministre et ce gouvernement, nous avons commencé à mettre en oeuvre», a estimé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.