Soudan du Sud : El-Béchir participera au sommet sur les efforts de paix

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le président Omar el-Béchir participera au sommet extraordinaire de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), lundi, dans la capitale Ethiopienne, Addis-Abeba, sur les efforts de paix au Soudan du Sud. Le sommet, auquel participeraient les chefs d'Etat ou de gouvernement de l'IGAD, vise à discuter des conditions humanitaires et de sécurité au Soudan du Sud et aux obstacles à la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août 2015. «Le président el-Béchir participera au sommet de l'IGAD dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba lundi», a déclaré Abul-Ghani Al-Naeem, sous-secrétaire du ministère soudanais des Affaires étrangères, dans un communiqué.

«La participation du président au sommet provient de sa préoccupation personnelle sur la situation au Soudan du Sud, et dans le cadre de ses efforts continus pour stopper la guerre et atteindre la paix et la stabilité (...)» , a-t-il ajouté. Selon le communiqué, Al-Naeem a rencontré lundi le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Khartoum, Steven Koutsis, pour discuter des efforts en cours pour rétablir la sécurité, la stabilité et la paix au Soudan du Sud dans le cadre du sommet extraordinaire de l'IGAD. Les deux parties ont convenu de soutenir les efforts de paix pour parvenir à un cessez-le-feu au Soudan du Sud ainsi que les efforts de l'IGAD pour y rétablir la sécurité et la stabilité. L'IGAD, un bloc commercial de huit pays africains, a été créé en 1996 avec son siège à Djibouti. (APS)