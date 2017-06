Une délégation d’hommes d’affaires autrichienne à Alger : Industrie et sous-traitance

La coopération bilatérale, notamment économique, entre l’Autriche et l’Algérie, a connu, ces dernières années, une amélioration remarquable. Ce développement, il faut le dire, est dû essentiellement à la grande volonté exprimée à travers les déclarations des hauts responsables et de hommes d’affaires des deux pays. C’est au regard de cela que la section commerciale de l’ambassade d’Autriche «Advantage Austria», en collaboration avec la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie AHK organise la visite d’une délégation de producteurs et de fournisseurs autrichiens de pièces de rechange pour l’industrie automobile, et ce du 25 au 28 septembre 2017 à Alger. Cette importante visite confirme l’attrait constant de notre pays aux investisseurs étrangers, surtout depuis l’adoption de la loi de finances 2017 qui propose de multiples mesures incitatives aux investisseurs du créneau de la sous-traitance. On constate également l’émergence des différents projets issus des partenariats, le besoin en sous-traitance ne cesse d’augmenter. Dans ce sens, cette visite constituera, sans nul doute, une grande opportunité aux entreprises algériennes de nouer des contacts de partenariat avec de nouvelles sociétés et de nouvelles propositions d’affaires. Aussi, elle permettra à la délégation autrichienne de prendre connaissance du marché algérien dans le domaine de l’industrie automobile. En marge de cette visite, des rencontres d’affaires B2B seront organisées au profit de cette délégation économique, pour identifier les possibilités de coopération et de renforcer des liens déjà établis avec les entreprises algériennes, ainsi que l’organisation des visites officielles aux organismes publics. En plus de cette visite, une autre délégation d’entreprises autrichiennes se rendra à Alger, du 14 au 16 octobre 2017. La délégation sera composée de responsables d’entreprises relevant de plusieurs secteurs économiques. S’agissant les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Autriche, Franziska Honsowitz, ambassadeur d’Autriche à Alger, a indiqué, dans une interview publiée à l’Eco News, que «notre pays est le premier partenaire maghrébin et le deuxième partenaire africain de l’Autriche». Le volume des échanges commerciaux en 2015 s’est traduit par un équilibre de l’ordre de 600 millions d’euros. Une augmentation d’environ 6% a été enregistrée entre 2010 et 2015.

Makhlouf Ait Ziane