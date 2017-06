Qatar : La Banque centrale affirme fonctionner normalement

La Banque centrale du Qatar a affirmé hier effectuer normalement ses transactions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, en dépit de la crise sans précédent qui a éclaté le 5 juin dans le Golfe. Dans un communiqué, le gouverneur de la Banque centrale, cheikh Abdallah ben Saoud Al-Thani, a également assuré qu’il n’y avait pas de crise de liquidités. «Les opérations bancaires dans l’Etat du Qatar continuent normalement, que ce soit au niveau local ou pour les transactions entre banques locales et banques étrangères», a assuré cheikh Abdallah dans ce communiqué publié par l’agence officielle QNA. Il a affirmé que «le niveau des liquidités détenues par les banques du Qatar est bon et répond à tous les besoins des clients». La déclaration vise à rassurer la clientèle des banques au Qatar en pleine crise avec plusieurs pays arabes. Le 5 juin, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte ont rompu leurs relations avec le Qatar, accusé de soutenir le «terrorisme» et de se rapprocher de l’Iran. L’Arabie saoudite a fermé le seul accès terrestre du Qatar vers l’extérieur et ce pays s’est vu interdire d’utiliser l’espace aérien de ses voisins. Les Emirats ont ordonné à leurs banques de cesser les transactions avec les banques du Qatar. Des rumeurs ont circulé à Doha sur la rareté croissante de dollars, une monnaie largement utilisée dans les transferts des travailleurs étrangers. Ces transferts ont été estimés par la Banque mondiale à 11,4 milliards de dollars (10,1 milliards d’euros) pour l’année 2015.