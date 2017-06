Exportations : Cap sur l’Afrique

Le but de la diplomatie économique est la prospérité par le moyen de partenariats équilibrés. Créer les relais de croissance nécessaires des entreprises à leur développement à l’international. Pour le Forum des chefs d’entreprises, il s’agit, d’une part, de la promotion du marché algérien qui a besoin d’IDE (investissements directs étrangers), et, d’autre part, de l’accompagnement des entreprises algériennes qui sont en quête de nouveaux marchés.

Pour cela, le FCE préconise la prise en charge des obstacles à l’exportation et un soutien aux investisseurs algériens à l’étranger qui cherchent de nouvelles opportunités dans l’économie mondiale. En résumé, le FCE considère que la diplomatie économique doit être associée à la stratégie globale de développement de l’Algérie. Outre les représentations diplomatiques et consulaires, une organisation comme la nôtre peut également servir d’interface entre les opérateurs algériens et leurs homologues étrangers. Pour le renforcement de cette diplomatie économique, le FCE ambitionne de mettre en place, avec les ambassades d’Algérie à l’étranger, une démarche de partenariat permanent pour drainer davantage d’investissements et de partenariats vers notre pays, prospecter des opportunités d’investissement à l’étranger et soutenir les efforts des entreprises algériennes à l’exportation. «Beaucoup d’opportunités existent, notamment en Afrique, mais nous ne les exploitons pas, parce que nous ne sommes pas organisés», déplorait le FCE, soulignant l’importance prise par l’économie comme champ majeur de l’activité diplomatique. Plusieurs pays misent sur leur diplomatie économique pour réduire le déficit structurel de leur balance commerciale, et accompagner leurs investisseurs dans leur quête des marchés étrangers. Aujourd’hui, la diplomatie économique est érigée en priorité nationale.

Tous les pays déploient une intense activité pour recueillir des informations sur les politiques économiques des autres pays, sur leur marché et sur leurs produits. Ce sont les ambassades qui mènent ce type d’activité. Pour le FCE, le rôle de la diplomatie est capital pour que l’Algérie atteigne un double objectif : ne pas rester accrochée au train de l’économie mondiale par le seul côté de l’importation, et mieux pénétrer le marché africain.

Fouad Irnatene