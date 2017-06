BAC : aucune fuite

Les épreuves du baccalauréat n’ont pas connu, pour ce deuxième jour de l’examen, de faits notables, où, a priori, tout s’est déroulé dans de bonnes conditions et surtout sur fond de mesures de sécurité ultrarenforcées. Comprendre par là que la hantise des fuites des sujets qui planait telle une épée de Damoclès n’a pas été au rendez-vous.

Mme Nouria Benghabrit semble ainsi sur le point de réussir son pari d’éviter la mascarade de l’année passée qui a vu des cas de fraude à grande échelle venir ternir l’examen, à telle enseigne que le ministère s’est vu contraint de refaire partiellement les épreuves.

Contrairement donc aux dires de certains, le bac de 2017, du moins jusqu’à hier, n’a pas connu de fuite. En revanche, les tentatives de fraude oui. Mme Benghabrit a révélé, à ce propos, que 69 tentatives ont été enregistrées au premier jour des épreuves. «C’est lié essentiellement à l’utilisation du téléphone portable», a-t-elle précisé, en rappelant les sanctions qui attendent les fraudeurs, pouvant aller jusqu’à une interdiction de passer l’examen pour une durée de cinq ans concernant les candidats scolarisés et 10 ans pour les candidats libres. «Tout candidat pris en flagrant délit de possession d’un téléphone portable sera considéré comme étant un fraudeur», a-t-elle mis en garde.

Au sujet des absences des candidats au premier jour, la ministre de l’Éducation a confié que le taux était estimé à 11,3%, essentiellement des candidats libres qui n’étaient pas au rendez-vous. Pour les candidats scolarisés, 1,5% n’ont pas répondu présents. Mme Benghabrit a tenu par ailleurs à rappeler les consignes de sécurité et les mesures préventives à adopter par les candidats dont la nécessité d’éviter d’être en retard et de se présenter aux centres d’examen avant 9h, de préférence une demi-heure avant le début des épreuves.

Une mesure qui vise à garantir la crédibilité du baccalauréat. Pour revenir à ce deuxième jour de l’examen, les candidats ont composé dans deux matières, les mathématiques, dans la matinée, et la langue anglaise, dans l’après-midi.

