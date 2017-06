Forum d’El Moudjahid, Agences de voyages : Plaidoyer pour la révision du cahier des charges

Le Forum économique d’El Moudjahid a reçu, hier, les premiers responsables du Syndicat national des agences de voyages (SNAV).

Il s’agit, pour les nommer, du président de ce même syndicat, M. Bachir Djeribi, et de M. Lyes Senouci, qui, en sa qualité de vice-président, est chargé des affaires du hadj et de la omra. L’occasion était, pour les deux invités, d’aborder plusieurs questions liées à ce créneau d’activité. L’organisation de la prochaine saison du hadj, pour laquelle 38 agences ont été agréées par le ministère des Affaires religieuses, a constitué l’essentiel du débat.

Lyes Senouci a exprimé son étonnement quant à la baisse du nombre des agences agréées, par rapport à l’année dernière. En effet, leur nombre était de 60 agences, lors de la saison hadj 2016. M. Senouci a également déploré le fait que le ministère des Affaires religieuses n’ait pas associé les agences de voyage dans l’élaboration des cahiers des charges relatifs à l’agrément de ces dernières pour l’encadrement des pèlerins dans les Lieux saints de l’islam.

Il a, à ce propos, plaidé pour la «révision du cahier des charges régissant l’activité, et qui privilégie le nombre au détriment de la qualité des prestations, à même d’introduire des dispositions permettant d’améliorer les prestations, de développer l’activité, mais surtout de satisfaire les demandes des clients et préserver leurs droits».

Pour la saison de la omra, le même conférencier a fait savoir que le nombre des agences agréées pour cette saison était de 250. Mais il n’en demeure pas moins que d’autres agences peuvent participer à l’encadrement des pèlerins, à condition que ces dernières signent un contrat de sous-traitance avec des agences agréées à cet effet.

Concernant le coût du hadj pour cette saison, le même syndicaliste a précisé que le coût officiel est de 495.000 dinars, mais à cette somme s’ajoutent les frais supplémentaires de l’ébergement et d’autres prestations exigées par les hadjis aux agences. Ces frais supplémentaires varient entre 50.000 et 200.000 DA.

Le même responsable du SNAV alerte également au sujet de plusieurs dépassements de certaines agences, pour cause de non-respect de leurs engagements vis-à-vis à leur clientèle. Il conseille, à ce propos, de toujours signer un contrat de voyage avec l’agence de voyages, après avoir vérifié au préalable, que l’agence en question est agréée pour l’organisation de la omra.

Le contrat de voyage garantira au client ses droits en cas de non-respect de ses clauses.



Le tourisme interne coûte plus cher que l’étranger



Pour sa part, le président du Syndicat national des agences de voyages d’Algérie, M. Bachir Djeribi, a déclaré que «toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de la saison estivale», ajoutant que les efforts «se poursuivent» visant à améliorer davantage les prestations de services. Évoquant le tourisme domestique, M. Djeribi a affirmé que ce dernier «coûte cher», relevant que pas moins de 300 opérateurs de voyages à l’échelle nationale sont spécialisés dans le tourisme interne.

Le président de ce syndicat a, toutefois, mis l’accent sur la nécessité de combler les lacunes enregistrées, à travers l’amélioration de la formation continue dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration et autres au profit de jeunes diplômés, seul moyen de le moderniser et de le hisser au niveau d’une véritable «industrie».

Le président de la SNAV, M. Bachir Djeribi, a déploré le fait que les représentants du syndicat n’ont pas été consultés, lors de l’élaboration du nouveau décret relatif aux agences de voyages. «Malheureusement, à aucun moment, nous les représentants des ATV (Snav), n’avons été consultés au sujet du nouveau décret exécutif relatif à la création d’agence de voyages, nous avons appris cela par voie de presse et nous déplorons fortement cette mise à l’écart, alors que nous aurions pu enrichir le texte ou du moins lui donner de la consistance», a-t-il regretté.

Le décret a pour objectif, faut-il le rappeler, de faciliter les mesures au profit de tous les opérateurs, à l’effet de relancer et de promouvoir le secteur du tourisme.

En effet, le texte permet à tout détenteur d’un diplôme de licence, peu importe la spécialité, de créer une agence de voyages. Une disposition très critiqué par le président du SNAV, qui estime que cela contribue à la détérioration de l’activité du tourisme et de voyage en Algérie. «Depuis la promulgation de ce décret, on assiste à une profusion d’ATV, dont le nombre est passé de 737, en 2008, à 1 075, en 2012, et à 2.000 actuellement, avec plus de 1.000 agences pour la seule année de 2016».

«La quasi-majorité des agences se contentent d’exploiter le marché de la omra et du hadj, au détriment d’une véritable production touristique normalement destinée à l’in-coming (les touristes qui viennent en Algérie) et au tourisme local», a-t-il déploré. Le même responsable du syndicat a estimé que le secteur du tourisme en Algérie peut être très stratégique, notamment en cette période sensible que traverse le pays sur le plan économique. «C’est une alternative sérieuse au secteur des hydrocarbures, notamment en matière de recettes en devises, sachant que la destination Algérie demeure très demandée ; du moins, c’est ce qu’on a remarqué, lors des foires internationales auxquelles nous avons assisté, comme celles de Madrid, de Paris, de Berlin et de Varsovie», a-t-il relevé.

Salima Ettouahria