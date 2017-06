Réouverture de la maison de la presse Malik Ait Aoudia de Tizi-Ouzou : M. Djamel Kaouane se saisit du dossier

Inaugurée depuis près de deux ans, la maison de la presse Malik Aït Aoudia de Tizi-Ouzou pourrait être mise en service dans les plus brefs délais, après que le nouveau ministre de la Communication, Djamel Kaouane, eut décidé de se saisir de ce dossier. En effet, M. Djamel Kaouane vient d’instruire les services habilités de son département ministériel pour s’enquérir auprès des autorités locales de la situation de cette nouvelle maison de la presse en vue de son exploitation au profit des représentants de la presse nationale, apprend-on dans un communiqué publié avant-hier sur le site du ministère. Pour le nouveau ministre de la Communication « il est question d’aplanir toutes les contraintes qui empêchent l’utilisation par la presse locale d’un édifice qui lui est dédié, inauguré en octobre 2015, censé l’abriter et lui faciliter son travail », lit-on dans ce même communiqué. Cette volonté de prise en charge de cette nouvelle maison de la presse exprimée par M. Djamel Kaouane a été accueillie avec soulagement par les journalistes et correspondants de Tizi-Ouzou, dont plusieurs exercent dans de mauvaises conditions, faute justement de la disponibilité d’un espace commun adéquat à l’exercice de la profession et du retard qu’a pris la mise en service de cette maison de la presse.

Les professionnels de la presse au niveau de la wilaya où la majorité des organes sont représentés, souhaitent que cette détermination affichée par le nouveau ministre contribuera à aplanir toutes les contraintes qui empêchent l’utilisation par la presse locale de cette maison de la presse.

Il convient de rappeler que la maison de la presse Malik Aït Aoudia n’est toujours pas fonctionnelle alors qu’en octobre prochain cela fera deux ans qu’elle aura été inaugurée. Les modalités de gestion de cet espace sont la principale cause du retard accusé pour sa mise en service effective, même s’il a été convenu entre l’association des journalistes et correspondants de Tizi-Ouzou (AJCTO) et la wilaya d’opter pour une gestion locale après que son rattachement à la maison de la presse Tahar-Djaout d’Alger a été prévu.

Bel. Adrar