Préparation de la saison estivale : Installation de trois commissions nationales

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a procédé dimanche dernier à l'installation de trois commissions nationales chargées notamment de la préparation et du suivi de la saison estivale 2017, indique le ministère dans un communiqué. « Dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2017, et afin d’améliorer les conditions de vie du citoyen, M. Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a procédé dimanche 11 juin 2017 à l’installation de trois commissions nationales », précise la même source. Il s'agit de la Commission nationale chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale, de la Commission nationale chargée du suivi de l'approvisionnement en énergie électrique et d’alimentation en eau potable et de la Commission nationale chargée de la relance des activités sportives et culturelles durant la saison estivale. L'installation officielle de ces trois commissions a eu lieu au siège du ministère, en présence de cadres du département, ainsi que des représentants des secteurs concernés à savoir, jeunesse et sport, culture, ressources en eau et énergie.