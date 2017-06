AEP : M. Necib insiste sur les missions du service public

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a instruit hier les responsables du secteur de veiller au bon fonctionnement du service public afin d'assurer correctement l'alimentation en eau potable, notamment en période estivale, a indiqué un communiqué du ministère. Ces orientations ont été données lors d'une réunion présidée par M. Necib portant sur le service public de l'eau potable, tenue au Centre de formation aux métiers de l'eau à Cherarba (Alger), en présence des cadres centraux et locaux de l'Algérienne des eaux (ADE), ainsi que les SPA relevant du secteur (SEEAL, SEOR, SEACO).

Après avoir passé en revue les différentes missions du service public et de l'eau, des orientations et instructions ont été données par M. Necib aux responsables à l'effet de veiller au bon fonctionnement du service public afin d'assurer correctement l'alimentation en eau potable, notamment en cette période estivale. Une période qui coïncide avec la célébration du mois sacré de Ramadhan, de l'Aïd El F'itr et de l'Aïd El Adha où la demande en eau potable augmente sensiblement. Les orientations avancées par le ministre sont d'ordre organisationnel, technique et matériel et dont la mise en œuvre sera évaluée quotidiennement par un dispositif mis en place à cet effet. (APS)