Coopération énergétique : M. Guitouni reçoit les ambassadeurs belge et émirati

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger les ambassadeurs de Belgique, Pierre Gillon, et des Emirats arabes unis, Ahmed Ali Nasser-Zaabi, avec qui il a évoqué les opportunités de coopération énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué. Le ministre et l'ambassadeur belge ont passé en revue les relations de coopération bilatérales entre l'Algérie et la Belgique ainsi que les opportunités d'investissement dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures, note la même source. A cet effet, il a été abordé de nombreux volets de coopération parmi lesquels la nécessité d'échanger les expériences et les savoir-faire, notamment dans l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques mais aussi la commercialisation du Gaz naturel lubrifié (GNL) et les mécanismes de fonctionnement et d'intégration des marchés spot. Quant à l'entretien entre M. Guitouni et l'ambassadeur émirati, il a porté sur l'évolution des marchés pétroliers et le rôle des pays producteurs membres et non membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans leur stabilisation à moyen et long termes. Les deux parties ont insisté aussi sur la nécessité d'intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine énergétique et d'explorer des opportunités d'investissement, notamment dans l'exploration et le développement des capacités de production des hydrocarbures.

Ils ont également abordé d'autres volets de coopération liés aux énergies renouvelables, à la formation et aux échanges expériences entre les deux pays, ajoute le communiqué. (APS)