Projet de loi portant code du travail : un délai pour recevoir les propositions des syndicats

« Il a été décidé de fixer les délais pour recueillir des observations et propositions des partenaires sociaux et des syndicats concernant le nouveau projet de loi portant code du travail », a déclaré M. Zemali Mourad à la presse en marge de la célébration de la journée mondiale Contre le travail des enfants.

Le ministre n’a pas donné plus de détail concernant la fin des échéances en question mais il a expliqué, tout de même, qu’au terme de cette opération, un calendrier sera arrêté pour l'examen de ces observations et propositions afin d'accélérer l'achèvement de la phase de consultations et passer, par la suite, aux étapes suivantes.

A cet égard, M. Zemali a fait savoir que le dossier du code du travail sera étudié d’une manière « approfondie » soulignant, ainsi, la nécessité de son actualisation pour qu’il puisse s’adapter aux évolutions enregistrées au niveau international dans ce domaine. Par ailleurs et concernant le système de sécurité sociale, le ministre a mis en avant l'importance de rechercher de nouvelles sources de financement de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

Il y a lieu de rappeler que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a transmis récemment une copie de l’avant-projet du nouveau Code du travail, englobant 661 articles dont 40% sont nouveaux, aux différentes organisations syndicales. La transmission de cette copie de l’avant-projet du nouveau Code du travail permettra à ces syndicats de s’enquérir de son contenu et de présenter par la suite leurs observations et leurs propositions sur ce texte en tant que partenaire social.

S. A. B. C.